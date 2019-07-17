Майже 120 га землі АТОвців скупили для розширення курорту Ігоря Кривецького?

Наприкінці 2018 року в селі Стрілки Перемишлянського району відбувся наймасштабніший випадок скуповування сільськогосподарських земель учасників АТО. Тоді бухгалтерка розкішного комплексу «Едем Резорт» Галина Середницька та її чоловік Мар’ян скупили 52 га землі і допомогли Ігореві Кривецькому значно розширити територію свого курорту. Виявилося, що невгамовна бухгалтерка не зупинилася на досягнутому – її власністю стали ще 65 га земель біля села Стрілок. «Наші гроші. Львів» та Zaxid.net викрили земельну схему.

Як зазначається, сьогодні на кадастровій карті землі біля лісу між селами Стрілки та Волове позначені як три великі ділянки загальною площею 65,51 га. Про те, що ці ділянки утворилися лише на початку 2019 року, з кадастрової карти довідатися неможливо. Історія змін власності та меж завжди відкрита для користувачів, однак у цьому випадку вона чомусь недоступна. Так само відсутня інформація про актуального власника усіх трьох ділянок.

Видання наголошує, що лише численні запити в головне управління Держгеокадастру у Львівській області допомогли з’ясувати, що три великі ділянки біля Стрілок утворилися у січні та лютому 2019 року шляхом об’єднання 29 ділянок площею по 2 га. А потім ще кілька нових запитів – і довідались, що Головне управління Держгеокадастру у Львівській області передало їх у приватну власність ще у 2017 році.

За словами сільського голови Стрілок Володимира Влаха, ці ділянки були виділені учасникам АТО. При тому він заперечує будь-яку причетність сільської ради до виділення цих 65,51 га землі.

Посадовці Держгеокадастру уникають відповіді, чи відбувалось таке масштабне виділення землі на підставі звернень саме учасників АТО. У відповіді на запит пишуть розмито: «на підставі поданих звернень та проектів землеустрою» та «переводять стрілки» в Перемишляни. А в Перемишлянському районному відділі «Центру державного земельного кадастру» прикриваються законом про конфіденційність інформації про приватних осіб та просто нічого не повідомляють. Мовляв, отримайте згоду «приватних осіб» на поширення інформації про них, то ми вам розкажемо.

Чи не найцікавіше, що пересічні жителі Стрілок навіть не здогадуються, що поля біля їхнього села вже поділили. А місцеві чиновники, хоч і в курсі, але не надто хочуть про це говорити.

«Я не знаю, хто ці люди. Ту землю виділяли десь в районі чи в області», – відповідає землевпорядниця Бібрської територіальної об’єднаної громади Стефанія Каганяк.

Офіційно також ніхто «не знає» про те, що виділені землі давно скуплені і «не знають» імені теперішнього власника. В обласному управлінні Держгеокадастру кажуть, що така інформація їм не надходила, а в районному – «нема згоди на розповсюдження інформації про приватних осіб».

Проте таку інформацію можна знайти в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та архівним даним кадастрової карти. Згідно з даними реєстру, 29 ділянок у Стрілках у 2017-2018 рр. придбала мешканка села Лани Галина Середницька. Земля й досі перебуває у її власності.

Галина Середницька працює головною бухгалтеркою елітного відпочинкового комплексу Edem Resort Medical & SPA, який належить бізнесменові та екс-народному депутатові від ВО «Свобода» Ігорю Кривецькому. Як раніше повідомляв сайт Zaxid.net, саме Галина Середницька та її чоловік скупили 52 га землі для розширення розкішного курорту. Ті півсотні гектарів Держгеокадастр виділив саме учасникам АТО. Документи свідчать, що через Галину Середницьку та її чоловіка власник «Едем Резорту» Ігор Кривецький зумів розширити свої володіння в Стрілках на більш як 110 гектарів.

Хто в списку?

Повний список осіб, які отримали ділянки в Стрілках, тут. «Наші гроші» проаналізували його та виявили, що частина цих людей має стосунок до АТО, а частині – ні. Крім того, не є місцевими мешканцями. Натомість вони мають прямий стосунок до комплексу «Едем Резорт», який розташований в безпосередній близькості до виділених ділянок. Наприклад, керівник служби безпеки цього курорту Юрій Волковський. Він отримав ділянку і вже продав її Галині Середницькій.

Ще одне ім’я – Олег Магулка. Він виступає офіційним власником та директором готелю Edem Resort &SPA, а також є директором готелю «Жорж», що належить дружині Ігоря Кривецького Ользі Філатовій. Щоправда, Олег Магулка не отримав ділянку особисто – землю дали його родичам. Батько Володимир Магулка, брат Андрій та сестра Ірина продали для відпочинкового комплексу три ділянки.

Як зазначає видання, раніше Магулка вже «збирав» землю для Ігоря Кривецького – у 2016 році він придбав ділянки виділені для АТОвців біля Стрілки загальною площею 0,37 га.

Дехто з отримувачів ділянок в Стрілках мешкає у Львові і нібито не має стосунку до «Едем Резорту». Серед таких осіб брати Роман та Василь Мавдрики. На якій підставі виділили ділянку Романові – невідомо, а от Василь Мавдрик, учасник АТО – минулого року він отримав 100 тис. грн матеріальної допомоги від Львівської міськради.

Свої ділянки отримали, а згодом продали Галині Середницькій, і львівські атовці Андрій Ламонін та Павло Староста. Як наголошують у розслідуванні, їм місто теж виплатило матеріальну допомогу по 100 тис. грн.

Ділянки в Стрілках отримали і досить відомі участю у вуличних акціях у Львові члени «Української спілки учасників АТО». Нагадаємо, співзасновником цієї спілки виступає давній бізнес-партнер Ігоря Кривецького Олександр Веремеєнко. А учасники спілки, про яких йдеться, не лише беруть активну участь в масових акціях, але й створюють житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи зі схожими назвами «Патріот-1», «Патріот-2». «Патріот-3». Як показує аналіз виділення ділянок для учасників АТО, саме члени цих кооперативів мають пріоритет на отримання земельних ділянок на Львівщині.

Зокрема, ділянку в Стрілках отримав активний член «УСУ АТО» Олег Дудок, у якого ще залишилась у власності ділянка на вулиці Замарстинівській на території колишнього військового містечка, де у жовтні 2017 року відбувався скандальний розподіл землі.

Зазначається, що колега Дудка по кооперативах і спілці Андрій Різничок також отримав ділянку в Стрілках. Він теж є власником ділянки на вул. Замарстинівський, а ще отримав 100 тис. грн матеріальної допомоги від мерії Львова. За даними реєстру нерухомості, Андрій Різничок наприкінці 2017 року став власником ще однієї ділянки – в селі Чижиків біля Винників.

Свою ділянку у Стрілках продав бухгалтерці «Едем Резорту» і Костянтин Дерюгін, керівник обслуговуючого кооперативу «Патріот-3». У нього теж є ділянка в селі Чижиків.

Позбавився земельної власності у Стрілках і Володимир Барбарич – заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи в/ч А0284. У нього є ще три ділянки – у Львові на вул. Замарстинівській, в селі Раковець та в селі Хоросно.

Засновник обслуговуючого кооперативу «Під Голоско» Ярослав Кучма, також мав ділянку в Стрілках. Даний кооператив хоч і відрізняється назвою, але має пов’язаних засновників з кооперативами «Патріот». Йдеться про Руслана Муцина, який виступає директором кооперативу «Під Голоском». Водночас Муцин разом із Олегом Дудком заснували благодійний фонд «Вірні Україні», і це не єдиний їхній спільний проект.

У лютому 2019 року ті ж Олег Дудок та Руслан Муцин спільно з іншими членами «УСУ АТО» Максимом Каменецьким, Сергієм Лейченковим, Андрієм Макогоном та Сергієм Фаворським заснували ТОВ «Чижиків». Саме в цьому селі нещодавно виділили 57 ділянок для учасників АТО. Серед власників цих ділянок, як зазначено вище, вже є кілька членів «УСУ АТО».

«Тим часом у Стрілках на Перемишлянщині земля громади через відпрацьовані схеми поступово переходить в одні руки. Згідно з реєстрами та документами, за допомогою членів наближених ветеранських організацій, місцевих чиновників на Львівщині та досвідченої бухгалтерки Ігорю Кривецькому вдалося розширити свої володіння в Стрілках вже більш як на 110 гектарів», – констатують у розслідуванні.

Ілюстрації: «Наші гроші. Львів»