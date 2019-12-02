ОСТАННІ НОВИНИ

SkyUp кличе на зустріч львів’ян, які хочуть працювати в авіакомпанії

Наталя Дуляба

|

Український лоукостер SkyUp заявив про «грандіозні плани на Львів» та кличе всіх охочих працювати в авіакомпанії на зустріч. Про це йдеться на офіційній сторінці SkyUp у Facebook, передає Львівський портал.

 

Авіаперевізник зазначає, що вже базує один свій борт в Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького та здійснює звідси регулярні рейси за кількома напрямками. Втім SkyUp планує розширювати свою роботу у Львові, тож 17 грудня кличе всіх охочих на зустріч.

«У нас грандіозні плани на місто. Хочемо відкрити тут базу та сформувати свою команду. Тож запрошуємо досвідчених бортпровідників і початківців на зустріч 17 грудня у Львові. Ви зможете дізнатися про кар’єрні перспективи у SkyUp Airlines, а потім взяти участь у відборі. Долучайтеся до команди мрійників, які створюють історію української авіації», – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб потрапити на зустріч, необхідно заповнити анкету. Детальніше про зустріч – за посиланням.

Нагадаємо, аеропорт «Львів» став базою для авіакомпанії SkyUp наприкінці жовтня цього року. Нещодавно лоукостер відкрив рейси зі Львова до Парижа, в Шарджу (ОАЕ), до Праги, а також до Харкова.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен

Палац Бруницьких, церква Архістратига Михаїла, оборонний храм Різдва Пресвятої Богородиці, костел святого Варфоломія, Пі...

Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...