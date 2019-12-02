SkyUp кличе на зустріч львів’ян, які хочуть працювати в авіакомпанії

Український лоукостер SkyUp заявив про «грандіозні плани на Львів» та кличе всіх охочих працювати в авіакомпанії на зустріч. Про це йдеться на офіційній сторінці SkyUp у Facebook, передає Львівський портал.

Авіаперевізник зазначає, що вже базує один свій борт в Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького та здійснює звідси регулярні рейси за кількома напрямками. Втім SkyUp планує розширювати свою роботу у Львові, тож 17 грудня кличе всіх охочих на зустріч.

«У нас грандіозні плани на місто. Хочемо відкрити тут базу та сформувати свою команду. Тож запрошуємо досвідчених бортпровідників і початківців на зустріч 17 грудня у Львові. Ви зможете дізнатися про кар’єрні перспективи у SkyUp Airlines, а потім взяти участь у відборі. Долучайтеся до команди мрійників, які створюють історію української авіації», – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб потрапити на зустріч, необхідно заповнити анкету. Детальніше про зустріч – за посиланням.

Нагадаємо, аеропорт «Львів» став базою для авіакомпанії SkyUp наприкінці жовтня цього року. Нещодавно лоукостер відкрив рейси зі Львова до Парижа, в Шарджу (ОАЕ), до Праги, а також до Харкова.