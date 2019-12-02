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Медики розповіли, як захиститись від вірусів на роботі

Наталя Дуляба

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Сезон застуди та грипу – у розпалі. Якщо ви захворіли, то, звісно, найкращим варіантом буде залишитися вдома, аби не поширювати інфекцію. Втім така змога є не завжди, тому медики розповіли, як на роботі можна захиститись від вірусів. Про це пише Ukrhealth, передає Львівський портал.

 

У період захворюваності на грип та ГРВІ лікарі рекомендують уникати рукостискань і обіймів. Слід якомога частіше мити руки, а робочий стіл – періодично обробляти дезінфікуючими серветками.

Марлеві маски як захист від зараження не є ефективними. Їх повинна використовувати вже хвора людина для того, щоб не поширювати віруси. Пов’язки потрібно міняти через кожні дві-три години.

У приміщенні, де перебуває хворий, корисно використовувати олію чайного дерева, мирри, евкаліпта, кедра, хвої або ялівцю. Для цього варто використовувати спеціальні посудини-підсвічники або просто накрапати дозу олії у посудину із гарячою водою.

Перелічені олії мають у своєму складі речовини, котрі ефективно захищають від вірусів грипу. Також вони володіють заспокійливим ефектом.

І найкращим захистом від грипу та ГРВІ є вакцинація. Цього епідсезону на Львівщину завезли дві вакцини дві вакцини: «Ваксигрип», виробництва Франції (Санофі Пастер) та «Джі Сі Флю» виробництва Кореї (Грін Кросс Корпорейшн).

Зазначимо, що протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Наприкінці жовтня на Львівщині зареєстрували першого хворого на грип Н3N2.

Як повідомляв Львівський портал, минулого тижня віруси «підкосили» більше 8300 мешканців Львівщини. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.

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