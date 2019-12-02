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Львів’ян закликають стати Миколаєм для військових. Що для цього потрібно

Наталя Дуляба

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У Львові стартувала благодійна акція «Святий Миколай для військових», у межах якої у храмах міста збиратимуть кошти на купівлю подарунків для військовослужбовців та дітей, батьки яких загинули у зоні ООС. Про це Львівському порталу повідомили в адміністрації Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла.

 

Акцію «Святий Миколай для військових» вже п’ятий рік поспіль органузовує Центр військового капеланства УГКЦ за підтримки Фундації св. Миколая. За цей час тисячі військових у різних частинах України змогли відчути теплу атмосферу свята.

«Завдяки пожертвам людей доброї волі минулого року капелани з подарунками відвідали понад 5000 військовослужбовців: курсантів, ліцеїстів, солдат строкової служби Збройних Сил України та Національної гвардії України, військових у зоні ООС, а також дітей, батьки яких загинули на східних теренах України», – йдеться у повідомленні.

Всіх небайдужих львів’ян закликають долучитися до благодійної акції. Для цього потрібно покласти грошову пожертву у скриньки Фундації святого Миколая, які встановлені у таких храмах міста:

  • Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11);
  • Студентський храм Блаженного священномученика Олексія Зарицького (вул. Лукаша, 3-А);
  • Студентський храм Святого рівноапостольного князя Володимира Великого (вул. Природна, 8-А);
  • Афганський храм Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (вул. Батуринська, 2);
  • Храм Пресвятого Серця Христового (вул. Диктова, 2-А).

За зібрані кошти для солдат-строковиків ЗСУ і Нацгвардії, курсантів Національної академії сухопутних військ закуплять солодощі, а також надрукують близько 6000 пам’ятних іконок святого Миколая.

Нагадаємо, до Дня святого Миколая у Львові збирають пожертви на святковий обід та подарунки для безпритульних і потребуючих. Детальніше про те, яким чином можна долучитись, читайте тут.

Також у Львові вкотре проходить акція «Миколай про тебе не забуде», для якої шукають волонтерів та благодійників, та «Подаруй дитині свято», у межах якої небайдужі можуть реалізовувати мрії потребуючих діток.

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