Подаруй дитині свято, ставши помічником святого Миколая. Залишилося 80 листів

Благодійна акція до Дня святого Миколая «Подаруй дитині свято», шукає благодійників, щоб втілити мрії ще 80 потребуючих діток.

Всі охочі можуть долучитися до ініціативи, обравши собі дитячий лист або «частину листа» і втілити мрії малюків, які потребують нашої підтримки.

«Ви ще маєте змогу взяти повністю або частково лист та стати справжнім чарівником для малечі. Ще залишилось 80 дітей без подарунків. Так, ми знаємо, що вони просять багато, або коштовні подарунки. Вони дітки, які, як і всі мріють мати, те що є в їхніх ровесників, адже ми живемо в сучасному світі новацій. Втім розуміємо і Вас, що не кожний може подарувати техніку чи інші їхні коштовні бажання. Тому, Ви можете принести частинку листа, щось одне, а інша людина докладе ще щось і в купі буде гарний подарунок, а ми солодощі і щось для школи», – йдеться у повідомленні.

Важливо аби всі запрошені дітки в цей день мали свято, вони з нетерпінням чекають на нього.

«Безмежно вдячні Вам за те, що хтось вперше, хтось вже з нами багато років. І ця наша велика сім’я помічників Миколая, дарує свято і радість особливим діткам», – йдеться у повідомленні.

Вільні листи за посиланням: Fb.PodarujDitiniSvato.

Від сьогодні офіс Святого Миколая відчиняє свої двері для того, аби принести подарунки з листів, за адресою: Винниченка,12 (2 поверх) Львівський обласний молодіжний центр.