Для благодійної акції «Миколай про тебе не забуде!» продовжують шукати волонтерів

У Львові благодійна акція «Миколай про тебе не забуде!» продовжує набір волонтерів. Про це Львівському порталу розповіли організатори.
Всі бажаючі можуть долучитися до акції «Миколай про тебе не забуде» та стати помічником Святого: пакувати подарунки на Фабриці Миколая та розносити їх по домівках малечі, а також, якщо маєте можливість, ви можете стати водіями-волонтерами та допомогти помічникам з пакунками дістатись у всі куточки Львова ввечері 18 грудня.
Для цього потрібно зареєструватися на сайті http://mykolaj.com.ua/ та пройти вишкіл 30 листопада в офісі компанії Елекс (вул. Наукова 7г) о 12:00 або 14:30 год. Обрати час вишколу ви можете під час онлайн реєстрації. Реєстрація волонтерів триватиме до 1 грудня 2019 року.
Минулого року помічникам Святого Миколая вдалося рознести подарунки від Чудотворця та подарувати віру в дива 2800 малюкам у Львові.
Ви можете також допомогти Миколаю прийти до потребуючих дітей у м. Львів:
- долучайтесь до оргкомітету, діліться своїми ідеями та допомагайте в організації акції. Збірки проходять щовівторка о 19:00 за адресою: вул. Стрийська 24, МГО «Академія Української Молоді». Чекаємо кожного! Попередьте, будь ласка, про свій візит через нашу сторінку у Facebook або надішліть повідомлення на електронну скриньку info@mykolaj.com.ua;
- розмістіть коробку для збору подарунків у вашому офісі чи в місці навчання (за потреби організатори підготують мішок, інформаційні плакати та офіційний лист);
- приносьте подарунки: іграшки, канцелярське приладдя, солодощі та книги на Фабрику Миколая, що цьогоріч працюватиме у Львові з 13 по 17 грудня
- слідкуйте за новинами акції в соц. мережах;
- розповідайте про акцію своїм друзям та знайомим;
- допоможіть акції «Миколай про тебе не забуде!» фінансово (для отримання реквізитів, зверніться до організаторів info@mykolaj.com.ua);
- допоможіть розмістити коробку «Книги для Святого Миколая» в книжкових та канцелярських магазинах, де всі охочі можуть залишити книги-подарунки придбані у книгарнях спеціально для дітей з потребуючих родин (0-12р.)
Соломія Головіна