Для благодійної акції «Миколай про тебе не забуде!» продовжують шукати волонтерів

У Львові благодійна акція «Миколай про тебе не забуде!» продовжує набір волонтерів. Про це Львівському порталу розповіли організатори.

Всі бажаючі можуть долучитися до акції «Миколай про тебе не забуде» та стати помічником Святого: пакувати подарунки на Фабриці Миколая та розносити їх по домівках малечі, а також, якщо маєте можливість, ви можете стати водіями-волонтерами та допомогти помічникам з пакунками дістатись у всі куточки Львова ввечері 18 грудня.

Для цього потрібно зареєструватися на сайті http://mykolaj.com.ua/ та пройти вишкіл 30 листопада в офісі компанії Елекс (вул. Наукова 7г) о 12:00 або 14:30 год. Обрати час вишколу ви можете під час онлайн реєстрації. Реєстрація волонтерів триватиме до 1 грудня 2019 року.

Минулого року помічникам Святого Миколая вдалося рознести подарунки від Чудотворця та подарувати віру в дива 2800 малюкам у Львові.

Ви можете також допомогти Миколаю прийти до потребуючих дітей у м. Львів: