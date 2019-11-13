Львів’ян закликають допомогти організувати свято для безпритульних на Миколая

Щороку до Дня Миколая спільнота взаємодопомоги «Емаус – Оселя» організовує у Львові святковий обід для безпритульних і потребуючих. Тому всіх небайдужих просять долучитися фінансово або ж приносити солодощі і теплий одяг. Про це йдеться на офіційній сторінці організації у Facebook, передає Львівський портал.

«Вже зовсім скоро святий Миколай завітає до кожного дому і буде обдаровувати подарунками як дітей, так і дорослих. Ми всі любимо подарунки, бо вони виявляють любов, повагу, прийняття і затишок, саме тому ми часто хочемо бути як Миколай. Однак не всі люди мають дім, родину, друзів, колег… Вони часом вже навіть не очікують на святкове чудо», – кажуть в «Емаус – Оселі».

Цього року активісти й волонтери знову організовують святковий обід із Миколаєм для безпритульних і потребуючих. Відбуватиметься він традиційно біля Порохової вежі 19 грудня.

Відтак всіх небайдужих львів’ян просять долучитися фінансово або ж приносити солодощі чи теплий одяг, які стануть подарунками від святого Миколая.

«Маленькі теплі подаруночки допоможуть безпритульним відчути родинне тепло. Якщо серед Вас є ті, хто хоче долучитися фінансово, або хоче купити солодощі, теплі шкарпетки (нові) чи рукавички, то ми будемо дуже раді», – додають в «Емаус – Оселі».

Банківські реквізити: ЛМГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» р/р 26006210449, МФО 380805, ЄДРПОУ 26145055, АТ «Райффайзен банк «Аваль».

Зазначимо, що «Емаус – Оселя» регулярно роздає потребуючим гарячі обіди у парку «На валах» у Львові, а також збирає для них одяг.