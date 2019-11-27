Очільник Нацслужби здоров’я Олег Петренко йде з посади. Реакція Супрун і Скалецької

Голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко, який в оновленому МОЗі був людиною із команди Уляни Супрун, 25 листопада написав заяву на звільнення. Сама ж ексміністрка заявила, що таке рішення Петренка є «поганим сигналом», а на заміну професійним управлінцям у систему охорони здоров’я приходять люди зі «совка». Про це повідомляє Львівський портал.

Офіційний коментар Олега Петренка з приводу звільнення розмістили на офіційній сторінці Нацслужби здоров’я у Facebook. У ньому посадовець пояснює, що причиною стали «дуже різні фундаментальні цінності», які заважають працювати із новою політичною командою.

«Написав заяву про звільнення з посади голови Національної служби здоров’я України. За власним бажанням. Сподіваюсь, найближчим часом уряд її підтримає. Причина – у нас дуже різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я. І це заважає працювати і мені, і їм. Відсутність однакового розуміння мети, складності процесів, спільної відповідальності та постійний пошук простих рішень у складних питаннях не допомагає знаходити спільну мову і постійно стає каменем спотикання», – пояснив Олег Петренко.

Водночас він зауважує, що рішення про звільнення не вплине на продовження медичної реформи в Україні, адже трансформація системи охорони здоров’я вже розпочата, тепер лише потрібно запустити необхідні процеси на всіх рівнях.

Петренко також додає, що Нацслужба здоров’я не повинна бути «бухгалтерією» при МОЗі. На його переконання, вона має стати єдиним національним медичним закупівельником, який прозоро використовує кошти.

«НСЗУ повинна стати єдиним національним стратегічним закупівельником медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій із однаковими для усіх правилами та прозорим розподілом коштів. Це і є один із видів загальнообов’язкового солідарного медичного страхування. Так це працює в багатьох розвинених країнах. І тільки в такому статусі ми зможемо відповісти на виклики, які стоять перед системою охорони здоров’я України. Чим точно не повинна бути НСЗУ – це «бухгалтерією» при МОЗі», – підкреслив Олег Петренко.

Зазначимо, що Нацслужбу здоров’я України створили наприкінці 2017 року у межах медичної реформи. НСЗУ стала чи не ключовим органом у реформі, адже вона почала реорганізацію системи фінансування медичних закладів за принципом «Гроші йдуть за пацієнтом».

Своєю чергою колишня міністрка охорони здоров’я Уляна Супрун, яка разом із Петренком запроваджувала медреформу в Україні, вже заявила, що його звільнення є «поганим сигналом» для трансформації системи охорони здоров’я. При цьому вона зауважила, що з команди МОЗу йдуть професійні управлінці, а на заміну їм приходять люди зі старої системи.

«Від початку уряд Олексія Гончарука та президент Володимир Зеленський ігнорували те, що відбувається у міністерстві, від ефективної та прозорої роботи якого залежать життя мільйонів українців, штовхаючи систему назад до совка. Їхня бездіяльність та толерування ситуації стали причиною “витіснення” притомних та професійних управлінців, на зміну яким приходять кадри зі “старої” системи… Зараз ми бачимо, як політичне керівництво віддає надважливу сферу в руки людей, які не готові та неспроможні з нею справлятися. Це велика загроза, коли йдеться про збереження здоров’я всієї країни. Якщо трансформація системи охорони здоров’я зупиниться – це те, чим запам’ятає уряд та президента вся пацієнтська спільнота та громадянське суспільство», – наголосила Супрун.

Вона також відзначила роботу Олега Петренка, якому вдалося практично з нуля створити потужну інституцію – Нацслужбу здоров’я України, а найголовніше – вивести кошти з «кишень корупціонерів».

«Олегу вдалося зібрати професійну команду чесних та мотивованих людей, які почали втілювати докорінні зміни в медицині. Разом з Олегом вони зробили чи не найбільше, щоби “гроші пішли за пацієнтами”, тисячі лікарів та медсестер отримали вигідніші умови праці, а пацієнти — якісніші та доступніші медичні послуги та ліки. Робота НСЗУ – це сотні мільйонів коштів платників податків, які за рівними та прозорими правилами почали рухатися у напрямку медичних закладів, лікарів і пацієнтів, а не кишень корупціонерів», – підсумувала Уляна Супрун.

Зоряна Скалецька, теперішня міністрка охорони здоров’я, досить скромно відреагувала на звільнення Олега Петренка. Вона подякувала йому за роботу і запевнила, що Нацслужба здоров’я України й надалі працюватиме над трансформацією системи охорони здоров’я.

«Команда НСЗУ залишається і буде далі працювати над трансформацією системи охорони здоров’я. Найголовніше і найцінніше – фахівці, які вже працюють з закладами охорони здоров’я. Разом ми продовжуємо реалізовувати головну і незмінну цінність – забезпечити здоров’я українців», – відзначила Зоряна Скалецька.