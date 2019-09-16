Нова очільниця МОЗ обіцяє без попереджень приїжджати на перевірки до лікарень

Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька, сказала, що планує без попереджень навідуватися з інспекціями до українських лікарень. Про це вона заявила під час онлайн зустрічі щодо захисту прав пацієнтів в Україні, повідомляє Укрінформ.

«Ми плануватимемо з нашими партнерами спільну діяльність та робитимемо візити у заклади системи охорони здоров’я. Такі візити треба робити не лише у заклади психіатрії, а й в інші лікарні. Думаю, що ми це робитимемо. Так що чекайте нас по усій Україні», –зазначила Скалецька.

На запитання, чи буде приїжджати міністр без попереджень, Скалецька відповіла: «Однозначно. Я ж можу просто прийти та поцікавитися у пацієнтів, як їхні справи. Навіть якщо після цього у мене будуть запитання до місцевої влади, як вони виконують свої функції», – повідомила міністерка.

Як повідомляв Львівський портал, вперше в Україні 17 вересня 2019 року відзначатиметься День безпеки пацієнтів.