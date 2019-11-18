У привезеній з Польщі курятині виявили сальмонелу

В охолодженому м’ясі бройлерів, завезеному з Польщі, виявили сальмонелу. Про це Львівському порталу повідомили у Держпродспоживслужбі Львівщини.

Про небезпечне для здоров’я м’ясо птиці фахівці Держпродспоживслужби дізналися через Європейську систему швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (RASFF). Станом на 18 жовтня у м’ясі бройлерів (заморожене м’ясо механічного обвалювання) була виявлена сальмонела.

М’ясо птиці експортували з Польщі до інших країн Європи, в тому числі й до України. Заражене м’ясо ввозили дніпровська і черкаська компанії ТОВ «Віртус Трейд» та ТОВ «Вік Логістік».

Відповідно до законодавства підприємства зобов’язані вилучати та/або відкликати з обігу харчові продукти, якщо вони можуть нести шкоду здоров’ю людини.

«Якщо ви виявили таке м’ясо, просимо негайно повідомляти Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області за адресою: вул. Вітовського, 18, м. Львів, тел.: +38 (032) 261-36-90, e-mail: office@lvivdpss.gov.ua», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно сальмонела вклала на лікарняне ліжко гостей ресторану відпочинкового комплексу «Криве озеро», що у Новояворівську. Також під час святкування весілля у ресторані «Сінатра» на вул. Кульпарківській отруїлися вісім людей. У трьох із них медики теж виявили сальмонелу.

Ця бактерія стала причиною отруєння й відвідувачів ресторану «Княжий двір», що у Сокільниках. Також сальмонела вклала на лікарняне ліжко людей, які святкували весілля у ресторані на Яворівщині.

Львівський портал писав про те, що треба знати про сальмонелу, і як вберегтися від зараження нею. Детальніше про це читайте тут.