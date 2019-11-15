Сьогодні останній день голосування за проєкти Громадського бюджету Львова

Сьогодні, 15 листопада, останній день голосування за проєкти громадського бюджету міста Львова. Проєкти-переможці будуть реалізовані у 2020 році за кошти міського бюджету, передає Львівський портал.

У 2020 році розмір Громадського бюджету становитиме уже 42 мільйони гривень. Про те, як проголосувати можна дізнатися за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, на Громадський бюджет Львова-2020 років подали 219 проєктів на понад 209 млн грн. Цього року містяни подали на 60 проєктів більше ніж минулого року. Ознайомитися з усіма проєктами можна тут.