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Сьогодні останній день голосування за проєкти Громадського бюджету Львова

Вероніка Рой

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Сьогодні, 15 листопада, останній день голосування за проєкти громадського бюджету міста Львова. Проєкти-переможці будуть реалізовані у 2020 році за кошти міського бюджету, передає Львівський портал.

 

У 2020 році розмір Громадського бюджету становитиме уже 42 мільйони гривень. Про те, як проголосувати можна дізнатися за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, на Громадський бюджет Львова-2020 років подали 219 проєктів на понад 209 млн грн. Цього року містяни подали на 60 проєктів більше ніж минулого року. Ознайомитися з усіма проєктами можна тут.

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