Сьогодні почалось голосування за проєкти Громадського бюджету Львова

З 1 до 15 листопада 2019 року триватиме голосування за проєкти громадського бюджету міста Львова. Проєкти-переможці будуть реалізовані у 2020 році за кошти міського бюджету. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Голосування за проєкти для реалізації за кошти Громадського бюджету Львова здійснюється через е-сервіс. Проголосувати можна за один великий (загальноміський) та один малий (районний) проєкт.

«Якщо ви офіційно зареєстровані у м. Львові, м. Винники, смт. Рудно, смт. Брюховичі, то проголосувати можна з допомогою Bank ID на сайті.

Віддати голос у Центрах надання адміністративних послуг також можуть ті особи, які досягли 16-річного віку та відповідають одному з цих критеріїв:

Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у м. Львові, що підтверджується паспортом та довідкою з місця праці;

Особа навчається у м. Львові, що підтверджується паспортом та студентським квитком або іншим документом, що підтверджує факт навчання;

Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у м. Львові, що підтверджується паспортом та витягом з відповідного реєстру прав власності;

Місце народження особи зареєстроване у м. Львові, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.

Результати онлайн голосування відображаються на е-сервісі «Громадський бюджет м. Львова» у режимі реального часу.

Проголосувати з допомогою bank ID можуть клієнти таких банків: Приватбанк, Монобанк, Ощадбанк, Кредобанк, ПУМБ, Ідея банк, Банк Південний, А-банк, Конкорд- банк, Радабанк, Мотор-банк. Клієнти Приватбанку також можуть проголосувати з допомогою банківських терміналів та у мобільному додатку «Приват24».

Якщо ж ви офіційно не зареєстровані у Львові або вам не вдалось проголосувати на вебсайті, тоді Ви можете проголосувати у Центрах надання адміністративних послуг м. Львова.

У такому випадку при собі необхідно мати:

Якщо Ви офіційно зареєстровані або народжені у Львові – паспорт

Якщо Ви офіційно працюєте у Львові – паспорт та довідку з місця праці у Львові

Якщо навчаєтесь у Львові – паспорт та студентський квиток або інший документ, що підтверджує факт навчання.

Якщо володієте нерухомим майном у Львові – паспорт та витяг з відповідного реєстру прав власності.

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