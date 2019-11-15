Одна лише висота нічого не означає, – новий архітектор Львова про готель в Парку культури

Новий головний архітектор Львова Антон Коломєйцев вважає, що 72-метровий готель, який хочуть будувати на території Парку культури, у будь-якому випадку вплине на панораму міста. І його висота – не головний фактор, бо сама по собі вона «нічого не означає». Про це він заявив сьогодні, 15 листопада, під час відкритого онлайн-інтерв’ю, передає кореспондент Львівського порталу.

Антон Коломєйцев зауважив, що будівництво готелю у Парку культури є доцільним. При цьому він підкреслив, що будівля будь-якої висоти у цьому місці вплине на панораму Львова. Втім якщо вже й зводити готель підвищеної висотності, то проєкт варто обирати на архітектурному конкурсі.

«Безперечно, готель у цьому місці досить сильно вплине на силует міста. В Європі є якісні зразки силуетів міст, в яких з’явились домінантні точки. І їх можна мільйон разів крутити з різних боків, і з різних боків буде різне розкриття об’єкта. Якщо ж будувати (у Парку культури, – ред.) якусь вищу будівлю, то це має бути дуже якісний архітектурний проєкт, розроблений на основі конкурсу», – заявив посадовець.

Водночас головний архітектор Львова переконаний, що на готель як на будівлю потрібно дивитися більш комплексно, зважати на архітектурне рішення, а сама по собі висота у заплановані 72 м «нічого не означає».

«Сама висотність нічого не означає. Вона може як погано, так і добре вписатися у панораму міста. Все залежить від проєкту, від конкретного силуету. Якщо поставити шафу такої висоти, то, очевидно, вона буде погано вписуватись. А коли ж поставити будівлю філігранну, продуману, то це може бути цікаво. Але тут треба розглядати конкретні варіанти, їх потрібно шукати на конкурсі», – додав Антон Коломєйцев.

Як повідомляв Львівський портал, ще в 2016 році мерія дозволила реконструювати під апарт-готель занедбану будівлю колишнього музею історії військ Прикарпатського військового округу, що на території Парку культури. Тоді висота готелю була визначена на рівні 34 м, втім влітку цього року забудовник захотів збільшити її аж до 72 м.

Через це у Львові розгорівся справжній скандал, тому мерія наполягала на тому, аби спочатку провести міжнародний архітектурний конкурс. А вже після визначення проєкту-переможця вносити зміни у містобудівну документацію. Така пропозиція забудовника не влаштовувала, наразі це питання «зависло».

Додамо, що навесні міський голова Львова говорив, що в Парку культури хочуть звести готель всесвітньо відомої мережі Hilton. При цьому він казав, що це буде «справжній витвір мистецтва». При цьому ще тоді мер зауважував, що вже були «дебати щодо поверховості», але міська рада пішла «на певний ризик». Натомість забудовник погодився виділити кошти на реконструкцію парку.

Намір Hilton’a зайти до Львова раніше підтверджували представники забудовника, втім тепер достеменно не відомо, чи збереглися такі домовленості.