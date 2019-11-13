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У мерії запевняють, що усі школи Львова забезпечені інтернетом

Вероніка Рой

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Станом на сьогодні усі заклади загальної середньої освіти Львова забезпечені доступом до інтернету. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Окрім того, у 2019 році була виділена субвенція з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, а саме для придбання послуг із доступу до інтернету закладів загальної середньої освіти із високою швидкістю. Зараз проводиться укладання договорів на закупівлю обладнання, інвентарю та послуг для доступу до інтернету у школах міста.

Додамо, загалом у Львові функціонує 117 шкіл.

Зазначимо, раніше у Львівській облдержадміністрації повідомляли, що на Львівщині майже 700 шкіл не мають якісного інтернету.

Крім цього, міністр освіти України Ганна Новосад повідомляла, що станом на 1 січня 2019 року в Україні було близько 700 шкіл без інтернету.

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