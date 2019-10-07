У Міносвіти розповіли про кількість шкіл, які все ще не мають інтернету

Станом на 1 січня 2019 року в Україні було близько 700 шкіл без інтернету. Про це повідомила міністр освіти України Ганна Новосад в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Станом на 1 січня 2019 року у нас було близько 700 шкіл, 650 з чимось, які не мали доступу до інтернету взагалі. Було близько 9 тисяч загалом шкіл по Україні, які мали доступ до інтернету менше 30 мегабіт», – розповіла Новосад в етері програми «Ваша свобода».

За її словами, на 2019 рік виділені кошти через субвенцію на підвищення якості освіти у розмірі 700 мільйонів гривень на інтернетизацію.

«На жаль, ми мусимо констатувати, що з 700 мільйонів гривень на всю країну, які пішли, станом на 1 вересня було використано аж 14! Кошти держава виділила, але на місцях є певна неспроможність чи неможливість ці кошти використати. Тепер не Міносвіти, а Міністерство діджиталізації буде займатися комплексним підходом до впровадження інтернету, у тому числі в школах», – заявила Новосад Радіо Свобода.