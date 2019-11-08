ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині майже 700 шкіл не мають якісного інтернету, – ЛОДА

Вероніка Рой

|

На Львівщині майже 700 шкіл належного доступу до інтернету. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Згідно із повідомленням, у Львівській області функціонує 1272 школи, з них 693 — не мають якісного інтернету, а в деяких відсутній доступ до мережі. Також у більшості випадків швидкість підключення не дозволяє нормально користуватися ним в освітніх цілях.

Як інформують у ЛОДА, область спрямувала місцевим бюджетам близько 61 млн грн субвенції на інтернетизацію та комп’ютеризацію шкіл. Ці гроші підуть на підключення до інтернету всіх тих навчальних закладів, які не мають доступу або мають менший за 30 МБ та на комп’ютери де їх не має.

Нагадаємо, раніше міністр освіти України Ганна Новосад повідомляла, що мтаном на 1 січня 2019 року в Україні було близько 700 шкіл без інтернету.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...