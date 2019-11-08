На Львівщині майже 700 шкіл не мають якісного інтернету, – ЛОДА

На Львівщині майже 700 шкіл належного доступу до інтернету. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Згідно із повідомленням, у Львівській області функціонує 1272 школи, з них 693 — не мають якісного інтернету, а в деяких відсутній доступ до мережі. Також у більшості випадків швидкість підключення не дозволяє нормально користуватися ним в освітніх цілях.

Як інформують у ЛОДА, область спрямувала місцевим бюджетам близько 61 млн грн субвенції на інтернетизацію та комп’ютеризацію шкіл. Ці гроші підуть на підключення до інтернету всіх тих навчальних закладів, які не мають доступу або мають менший за 30 МБ та на комп’ютери де їх не має.

Нагадаємо, раніше міністр освіти України Ганна Новосад повідомляла, що мтаном на 1 січня 2019 року в Україні було близько 700 шкіл без інтернету.