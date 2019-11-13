У дитсадках Львова з’явились дві сотні вільних місць. Перелік

По завершенню третьої хвилі зарахування дітей до садочків у Львові вільними є 198 місць. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна, передає Львівський портал.

«Завершилась третя хвиля зарахування дітей до закладів дошкільної освіти. Станом на 15 листопада в дитсадках Львова є 198 вільних місць», – написала Галина Слічна.

Найбільше місць, майже по 60, є у старших і молодших групах, найменше – у групі раннього віку (35 місць).

За детальною інформацією батьків просять звертатись в міське управління освіти за номером: 254-60-48.

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Нагадаємо, нещодавно у мерії заявили, що до кінця 2019 року до садочків не потраплять 400 дітей. При цьому до завершення року у Львові обіцяють відкрити 14 додаткових груп у дитячих садочках. Зараз активно відновлюють колишні садки на вул. Чижевського, 43 та вул. Олесницького, 2. Загалом на створення додаткових місць у дитсадках у бюджеті Львова-2019 передбачено понад 36 мільйонів гривень.

Також тривають ремонтні роботи у ЗДО №111 (5 груп), ЗДО №22 (2 групи), ЗДО №102 (7 груп), ЗДО №96 (4 групи), ЗДО №97 (4 групи), які у Львові планують відкрити наприкінці 2020 року.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у Львові склалась одна з найкритичніших ситуацій в області щодо зарахування дітей у садочки. Відтак у мерії взялися за забудовників, які обіцяли при житлових будинках звести дитячі садки.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий також пообіцяв, що до 2020 року у місті взагалі не буде черг до дитсадків.

Нещодавно у мерії заявили, що станом на листопад 2018 року на черзі до дитсадків «стоять» менше тисячі дітей. А до 2020 року у сімох дитячих дошкільних закладах міста планують створити 600 додаткових місць.