Реставрація історичних балконів у Львові. Подати заявку можна до 15 листопада

До 15 листопада мешканці Львова можуть подавати заявки на участь у міській програмі співфінансування реставраційних робіт у будинках, які є пам’ятками аріхтектури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Подавшись на цю міську програму, львів’яни мають нагоду відреставрувати балкони у своїх будинках. Важливою умовою є те, щоб будинок був віднесений до пам’яток архітектури. Більшість робіт оплачує мерія, самі ж мешканці мають сплатити лише 10 тисяч гривень.

«Цю програму ми обговорювали з різними колами, з мешканцями, щоб зрозуміти, наскільки самі львів’яни готові фінансово долучитися до реставрації балконів. Було визначено чітку фіксовану суму, яку власник балкону має заплатити безпосередньо виконавцю робіт як аванс, – 10 тисяч гривен. Решту вартості оплачує місто. Також місто бере на себе виготовлення проєктно-кошторисної документації, експертизу цієї документації, проведення тендерної закупівлі, укладання договору з підрядником», – розповіла очільниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

За її словами, реставрації у межах міської програми співфінансування підлягатимуть лише ті балкони, які виходять на головний фасад будинків-пам’яток архітектури.

Для того, аби подати заявку, потрібно до 15 листопада включно звернутися в управління охорони історичного середовища і написати заяву. При цьому мешканці будинку повинні мати підписаний охоронний договір.

Нагадаємо, з 2018 року у Львові діє міська програма співфінансування реставрації дверей та брам у пам’ятках архітектури, а цього року мерія започаткувала програму реставрації вікон.