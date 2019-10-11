ОСТАННІ НОВИНИ

Програма реставрації балконів у будинках-пам’ятках: розмір співфінансування мешканців складатиме 10 тисяч

Соломія Головіна

|

Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 11 жовтня, погодив Програму проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинків пам’яток культурної спадщини на території Львова у 2020-2022 роках. Зокрема, там передбачено частку співфінансування мешканців у розмір 10 тис. грн за один балкон. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Для участі власник квартири повинен подати заявку від всіх власників балконів, розташованих на головному фасаді будинку-пам’ятки культурної спадщини. Її варто скерувати на ім’я начальника управління охорони історичного середовища через ЦНАП.

У заявці учасник обов’язково надає згоду на: забезпечення доступу до балконів пам’ятки, які пропонуються до ремонтно-реставраційних робіт; проведення відповідних ремонтно-реставраційних робіт; використання інженерних мереж (електрики, води, каналізації) для виконання робіт; внесення обов’язкового платежу у розмірі 10 тис. грн за один балкон.

Також до заявки варто додати фото стану балкону.

«Суть цієї програми в дольовій участі мешканців. Зараз ми робимо балкони цілком за кошти міського бюджету. Коли було по програмі GIZ (Програма Німецького товариства міжнародного співробітництва, – ред.), ми тоді брали від людей символічних 500 грн. Це було смішно, але німецька програма передбачає обов’язкове співфінансування мешканців. Зараз ми передбачаємо чітку суму – 10 тис. грн. Ми представляли це на зустрічі з мешканцями у Личаківському районі, де були люди і з інших районів міста, вони говорили, що 10-15 тис. грн – це нормальна сума, яку вони спроможні оплатити», – зазначила начальник управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко-Швець.

Додамо, що заявку на програму співфінансування реставрації своїх балконів мешканці можуть подати із 15 жовтня.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...