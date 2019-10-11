Програма реставрації балконів у будинках-пам’ятках: розмір співфінансування мешканців складатиме 10 тисяч

Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 11 жовтня, погодив Програму проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинків пам’яток культурної спадщини на території Львова у 2020-2022 роках. Зокрема, там передбачено частку співфінансування мешканців у розмір 10 тис. грн за один балкон. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Для участі власник квартири повинен подати заявку від всіх власників балконів, розташованих на головному фасаді будинку-пам’ятки культурної спадщини. Її варто скерувати на ім’я начальника управління охорони історичного середовища через ЦНАП.

У заявці учасник обов’язково надає згоду на: забезпечення доступу до балконів пам’ятки, які пропонуються до ремонтно-реставраційних робіт; проведення відповідних ремонтно-реставраційних робіт; використання інженерних мереж (електрики, води, каналізації) для виконання робіт; внесення обов’язкового платежу у розмірі 10 тис. грн за один балкон.

Також до заявки варто додати фото стану балкону.

«Суть цієї програми в дольовій участі мешканців. Зараз ми робимо балкони цілком за кошти міського бюджету. Коли було по програмі GIZ (Програма Німецького товариства міжнародного співробітництва, – ред.), ми тоді брали від людей символічних 500 грн. Це було смішно, але німецька програма передбачає обов’язкове співфінансування мешканців. Зараз ми передбачаємо чітку суму – 10 тис. грн. Ми представляли це на зустрічі з мешканцями у Личаківському районі, де були люди і з інших районів міста, вони говорили, що 10-15 тис. грн – це нормальна сума, яку вони спроможні оплатити», – зазначила начальник управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко-Швець.

Додамо, що заявку на програму співфінансування реставрації своїх балконів мешканці можуть подати із 15 жовтня.