До формування плану ремонту доріг Львівщини долучать громадськість?

На Львівщині до формування списку доріг, які візьмуться ремонтувати, пропонують залучати представників громадськості. Про це сьогодні, 12 листопада, йшлося під час апаратної наради у Львівській ОДА, передає кореспондент Львівського порталу.

Депутат Львівської облради наголосив, що цей список доріг повинен формуватися не кулуарно, а зі залученням громадськості та депутатського корпусу. При цьому він додав, що виглядає так, наче ремонт доріг проводився лише у двох районах – Пустомитівському та Городоцькому.

«Шановні колеги, погляньте трішки ширше на Львівщину, а не лише на два райони. Бо це нечесно та несправедливо. Я б просив робити такі плани ремонту доріг зі залученням громадськості та депутатського корпусу, а не кулуарно в якомусь кабінеті, про це мають всі знати», – зазначив Ігор Комарницький.

Своєю чергою заступник голови облдержадміністрації Тарас Грень погодився із необхідністю залучати громадськість до таких процесів.

«Щодо планування доріг, то тут є два блоки – Державний дорожній фонд, де загальний перелік формується за нашим поданням, але формується і затверджується у Києві. І другий – комунальний бюджет, де перелік доріг визначає комісія, яка сформована зі складу обласних депутатів. Тому я однозначно за те, щоб стояло питання порозуміння та публічності. Думаю, ми розглянемо варіант залучення громадськості до цих переліків і безпосередньо до роботи комісії, яку створює облрада», – сказав він.

Як повідомляв Львівський портал, з початку року у області відремонтували понад 300 км доріг.

Нагадаємо, вранці 30 вересня у селі Лопушканка Старосамбірського району місцеві мешканці вийшли з акцією протесту і перекрили трасу Старий Самбір – Турка. Таким чином вони вимагали відремонтувати дорогу загального користування Мшанець – Стрілки. Загалом на ремонт цієї дороги потрібно мінімум 80 мільйонів.

Ще навесні місцеві жителі на розбитій дорозі навіть зняли відеокавер на популярну пісню «Плакала» гурту KAZKA. Ідея зняти таке відео належить священику УГКЦ отцю Роману, який служить у трьох тамтешніх селах (Мшанець, Галівка, Плоске). Текст для відео написала дружина священника Наталія, а головну роль зіграв актор, студент ЛНУ ім. І.Франка Назар Титар зі Старого Самбора.

Згодом під час візиту на Львівщину тодішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що йому «прикро бачити, що є ще дуже багато невідремонтованих доріг» та запевнив, що гроші на їхнє відновлення є. Але для цього потрібен час.

Пізніше у ЛОДА стверджували, що дорожники візьмуться ремонтувати дорогу Мшанець – Стрілки. Проте ремонт відклали через брак фінансування.

Як повідомляв Львівський портал, жителі сіл Старосамбірщини також реєстрували петицію про капітальний ремонт дороги Мшанець – Стрілки на сайті Кабміну та Львівської облради.