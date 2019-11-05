Із початку року відремонтували понад 300 км доріг Львівщини

На Львівщині з початку року відремонтували понад 300 км доріг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Власне, про завершення ремонтно-будівельного сезону автомобільних доріг у 2019 році на території області розповів директор департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації Роман Кокотайло.

«Львівська обласна державна адміністрація упродовж усього року здійснювала активну роботу у напрямку ремонту та будівництва доріг області. Відтак, станом на сьогодні відремонтовано 306,86 км автомобільних доріг, з них – на 202,55 км влаштовано суцільне асфальтобетонне покриття», – наголосив Роман Кокотайло.

Зазначимо, що роботи виконувалися на 400 ділянках автомобільних доріг загального користування місцевого значення та комунальної власності.

«Ми розуміємо, що найвища цінність у державі – це збереження життя людей. Тому дорожня безпека, безперечно, є одним із пріоритетів. Львівська обласна державна адміністрація і надалі продовжуватиме робити усе від нас залежне для того, щоб знизити травматизм на дорогах області», – додав Роман Кокотайло.

За його словами, у межах ремонтної кампанії на території Львівської області нанесли 530,5 км горизонтальної розмітки.

Окрім того, на автомобільних дорогах встановили 440 дорожніх знаків, а також 2117 метрів погонних бар’єрного огородження.