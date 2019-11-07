У 2020 році планують взятися за капітальний ремонт трьох пунктів пропуску на Львівщині

В Україні у 2020 році Державна митна служба планує розпочати капітальний ремонт у 16 пунктах пропуску. Зокрема, три з них – на Львівщині: «Краківець», «Рава-Руська», «Шегині». Про це повідомив голова ДМС Максим Нефьодов, передає пресслужба Кабміну.

Зокрема, голова Максим Нефьодов представив проєкт, в якому визначені 16 пунктів пропуску, в яких здійснюватиметься капітальний ремонт протягом 2020 року. Це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Краківець», «Рава-Руська», «Шегині», «Ужгород», «Чоп», «Лужанська», «Порубне», «Красноїльськ», «Дяківці», «Могилів-Подільський», «Кучурган», «Рені», «Бачівськ», «Нові Яриловичі».

Як пояснив Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook, наступного року планують розпочати ремонти 16 об’єктів, з них 3 за міжнародні кошти. Будівництво пунктів пропуску «Краківець», «Рава-Руська», «Шегині» здіснюватиметься за кошти польського кредиту.

«12 пунктів пропуску хочемо закінчити в 2020 році, витративши 488 млн грн, які закладені в проєкт бюджету. Ще два – в 2021 році, і ще два – у 2022 році», – очільник ДМС.

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Крім цього, за його словами, у 2020 році планується оснастити 16 пунктів пропуску ваговими комплексами. Надалі у ДМС хочуть 12 пунктів оснастити інтегрованими системами відеонагляду.

Нагадаємо, у пункті пропуску «Краківець» за майже 7 мільйонів євро, надані Республікою Польща, проведуть будівництво ділянки для легкового автотранспорту і автобусів та відновлять інфраструктуру.

Крім цього, Львівський портал інформував про те, що у пункті пропуску «Краківець» планують впровадити пілотний проєкт електронної черги. З ініціативою створення електронної реєстрації для того, щоб вирішити проблему з чергами на кордоні, виступив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський. Згодом стало відомо, що Е-чергу на кордоні у Львівській області планують почати тестувати до кінця року.