Мальський розповів, яким чином хоче зменшити черги на кордоні з Польщею

Новопризначений голова Львівської ОДА Маркіян Мальський заявив, що хоче владнати проблему з чергами на кордоні, запровадивши попередню електронну реєстрацію. До реалізації такого задуму він збирається залучити ІТ-компанії. Про це сьогодні, 16 липня, йшлося під час апаратної наради в облдержадміністрації, передає кореспондент Львівського порталу.

На думку Маркіяна Мальського, врегулювати черги на кордоні з Польщею можна завдяки попередній електронній реєстрації. Як саме втілювати в життя цю ідею, він наразі не пояснив, але зауважив, що для цього потрібно залучити ІТ-фірми. Із однією з таких компаній, за словами Мальського, вже «є зв’язок».

«Думаю, ми проведемо тендер, щоб ІТ-компанії запропонували свій варіант вирішення цієї проблеми. Для того, щоб була електронна реєстрація, і люди, які планують перетинати кордон, могли планувати свій час та бачити, в котрій годині на кордоні є скупчення автомобілів», – розповів Маркіян Мальський.

Зазначимо, що черги на кордоні з Польщею виникають регулярно. У жовтні минулого року у Львівській ОДА заявляли, що їх створюють польські прикордонники.

Для того, аби українці могли стежити, що відбувається у пунктах пропуску на Львівщині, торік навіть запустили спеціальний мобільний додаток. Завдяки ньому можна дізнатися про завантаженість пунктів пропуску, скільки часу займе перетин кордону, а також розраховувати мито й ПДВ.

Нагадаємо, Маркіяна Мальського як нового голову Львівської ОДА у Львові офіційно представили 6 липня. До цього майже п’ять років поспіль облдержадміністрацію очолював Олег Синютка.

35-річний Маркіян Мальський став наймолодшим головою Львівської ОДА. До цього він працював адвокатом, був керівником західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger. Детальніше про призначення Мальського та його плани на область читайте тут.