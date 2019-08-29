Як оновлять пункт пропуску «Краківець» за рахунок кредиту від Польщі

У пункті пропуску «Краківець», що на Львівщині, за майже 7 мільйонів євро, надані Республікою Польща, проведуть будівництво ділянки для легкового автотранспорту і автобусів та відновлять інфраструктуру. Про це сьогодні, 29 серпня, під час круглого столу розповів в.о начальника управління матеріального забезпечення та розвитку інфрастурктури Львівської митниці ДФС Ярослав Іванейко, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, Державній фіскальній службі України передбачено 25 млн євро на розбудову та облаштування трьох пунктів пропуску Львівської митниці ДФС.

«У березні 2018 році ДФС на основі проведених тендерних процедур уклала договори підряду на виконання проєктних та будівельних робіт з польськими фірмами. Зокрема, на будівництво ділянки для легкового автотранспорту і автобусів та відновлення інфраструктури в пункті пропуску «Краківець» було укладено договір польською фірмою IDS-bud. Вартість робіт становить 6,9 млн євро. Також проведуть повну реконструкцію пункту пропуску «Шегині», вартість робіт якої становить 15,720 млн євро. Крім цього, передбачається будівництво пішохідного переходу в пункті пропуску «Рава-Руська». Вартість цих робіт становить 1,580 млн євро», – повідомив Ярослав Іванейко.

Договори підряду набирали чинності у липні 2019 року і є фактичним початком реалізації проєктів, які мають завершити впродовж 30 місяців.

Також Ярослав Іванейко повідомив, що, зокрема, у Краківці передбачено будівництво ділянки для легкового автотранспорту та автобусів. Також планується будівництво двох автовокзалів для автобусів (при виїзді та в’їзді в Україну), будівництво павільйонів оформлення легкових транспортних засобів, туалетів та магазинів роздрібної торгівлі. Крім цього, передбачається встановлення ваги та скануючої системи. Також плануються облаштування смуги руху (червоний та зелений коридори) для легкових авто і автобусів.

Зі слів Ярослав Іванейко, в’їзд у зону паспортного та митного контролю буде відбуватися через світлофори, а виїзд з цієї зони здійснюватиметься буде через шлагбаум.

Передбачається, що після реконструкції у пункті пропуску на добу зможуть оформлювати 3 тисячі автомобілів, натомість зараз за день оформляють близько 2 тисяч автівок.

Нагадаємо, у Краківці хочуть ввести електронну чергу і відкрити додаткову смугу для перетину кордону. Про введення електронної реєстрації у пунктах пропуску нещодавно заявив новопризначений голова Львівської ОДА Маркіян Мальський. На його думку, саме таким чином можна буде зменшити черги.

Як повідомляв Львівський портал, черги на кордоні з Польщею виникають регулярно. У жовтні минулого року у Львівській ОДА казали, що їх створюють польські прикордонники.

Для того, аби українці могли стежити, що відбувається у пунктах пропуску на Львівщині, торік навіть запустили спеціальний мобільний додаток. Завдяки ньому можна дізнатися про завантаженість пунктів пропуску, скільки часу займе перетин кордону, а також розраховувати мито й ПДВ.