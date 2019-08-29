У Краківці хочуть ввести електронну чергу і відкрити додаткову смугу для перетину кордону

У пункті пропуску «Краківець» планують впровадити пілотний проєкт електронної черги. Наразі над розробкою самого алгоритму працює робоча група та львівська IT-компанія. Однак коли електронна черга запрацює на практиці, наразі невідомо. Про це сьогодні, 29 серпня, під час круглого столу розповів директор департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА Роман Шепеляк, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, алгоритм роботи цієї електронної черги планують розробити протягом місяця.

«Саме впровадження не буде таким швидким. Хоча найближчим часом плануємо це зробити, але нам треба доопрацювати під’їзну інфраструктуру. Тому зараз електронна черга знаходиться на початковому етапі розробки. Створена робоча група, і IT-компанія напрацьовує той алгоритм. З напрацюваннями на безкоштовній основі погодилася допомогти IT-компанія Softserve. За тиждень-два відбудеться засідання, після якого ми більш точно зможемо розказати, як та електронна черга виглядатиме», – зазначив Роман Шепеляк.

Як він пояснив, зареєструватися в електронній черзі можна буде з допомогою свого мобільного телефону та у бажаний час перетнути кордон. Така реєстрація планується на платній основі, вартість наразі теж невідома.

Водночас Роман Шепеляк додав, що для електронної черги у пункті пропуску «Краківець» введуть додаткову смугу.

Нагадаємо, про введення електронної реєстрації у пунктах пропуску нещодавно заявив новопризначений голова Львівської ОДА Маркіян Мальський. На його думку, саме таким чином можна буде зменшити черги.

Як повідомляв Львівський портал, черги на кордоні з Польщею виникають регулярно. У жовтні минулого року у Львівській ОДА казали, що їх створюють польські прикордонники.

Для того, аби українці могли стежити, що відбувається у пунктах пропуску на Львівщині, торік навіть запустили спеціальний мобільний додаток. Завдяки ньому можна дізнатися про завантаженість пунктів пропуску, скільки часу займе перетин кордону, а також розраховувати мито й ПДВ.