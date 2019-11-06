Високопосадовців Міноборони підозрюють в закупівлі бронежилетів, які прострілюються

За фактом закупівлі неякісного речового майна за завищеною ціною для Збройних Сил України, зокрема бронежилетів 1-4 класів захисту, які не відповідають технічним умовам, п’ятьом високопосадовцям Міністерства оборони України повідомлено про підозри. Про це Львівському порталу повідомили у Державному бюро розслідувань.

Підозри оголошено генерал-майору, начальнику Головного управління Міністерства оборони України, його двом заступникам, двом керівникам відділів Головного управління Міністерства оборони України.

Як повідомляє ДБР, 31 січня 2019 року Міністерство оборони України оголосило тендер та пізніше уклало договір на закупівлю 20 тисяч бронежилетів «Корсар МЗс-1-4» на суму 176 млн грн. Бронежилети мали відповідати технічним вимогам, розробленим та затвердженим ще в 2018 році.

«У березні-квітні 2019 року під час проведення відбору зразків бронежилетів, а потім їх приймання, працівниками Міністерства оборони виявлено, що бронежилети не відповідають технічним умовам: пластини не оброблені, наявні гострі кути, захисні пакети не зшиті. У частини бронежилетів наявні пластини, по яким не проводились балістичні випробування; на частину партії не має протоколів лабораторних випробувань», – йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування встановлено, що «високопосадовці Міністерства оборони знали про невідповідність бронежилетів технічним вимогам, проте дали вказівку максимально швидко прийняти партію бронежилетів та провести розрахунки. Пізніше їм стало відомо, що бронежилет за умови намокання пробивається наскрізь. Знаючи, що бронежилети прострілюються, високопосадовці Міністерства оборони були зобов’язані повернути партії бронежилетів, не підписувати акти приймального контролю товару. Проте вони дали вказівку підлеглим працівникам далі приймати наступну партію бронежилетів».

Також повідомляється, що було проведено 43 обшуки у Головному управлінні Збройних сил України, в кабінеті заступника міністра оборони, складах речового майна Збройних Сил України в Хмельницькій, Одеській, Харківській, Вінницькій областях та місті Києві, та підприємствах-постачальниках (виробниках).

Під час експерименту із вилученими бронежилетами встановлено, що захисні властивості броні не відповідають заявленим виробником 1-4 класам захисту.

За результатами балістичної експертизи встановлено, що більше 70% бронежилетів прострілюються тими видами зброї, від якої повинні захищати.