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У Львові поліцейські шукають вибухівку у приміщенні СБУ та ЛОДА

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 5 листопада, до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про замінування будівель Львівської ОДА та Управління Служби безпеки України у Львівській області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

На місця виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб. Зараз правоохоронці обстежуватимуть приміщення та прилеглі території.

Також поліцейські вживають заходів для встановлення особи, що надала повідомлення.

Зазначимо, що згідно з Кримінальним кодексом України надане завідомо неправдиве повідомлення про замінування об’єкта передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Як раніше повідомляв Львівський портал, із початку 2019 року на Львівщині поліцейські відкрили 47 кримінальних справ через псевдозамінування. Також МВС пропонувало правоохоронцям спершу перевіряти повідомлення про замінування на фейковість.

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