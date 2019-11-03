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Зоряна Скалецька: «Власником лікарень є місцева влада, під час реформи МОЗ не може зробити все замість неї»

Наталя Дуляба

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Очільниця Міністерства охорони здоров’я України Зоряна Скалецька про реформу вторинної ланки медицини, яка стартує 1 квітня 2020 року, нову систему фінансування лікарень та роль у цьому процесі місцевої влади:

«Автономізація лікарень, переведення їх із бюджетних установ на некомерційні комунальні підприємства відбувається інтенсивно. Цей і наступний місяць ці питання виносяться на засідання місцевих рад. Ще одна умова цього процесу – це наявність комп’ютерів. Місцева влада має забезпечити всі лікарні комп’ютерами, адже документація має бути в електронному вигляді.

Власником лікарень є місцева влада, вона має повноваження, і багато коштів зараз залишаються на місцях. МОЗ не може прийти і зробити все замість них. Але місцева влада часто перекладає відповідальність управлінських рішень на МОЗ. Вони як власники мають думати про енергоефективність, про освітлення, кадрове забезпечення у лікарнях. Від держави будуть лише гроші на власне медичну допомогу. У якому стані буде лікарня, залежить саме від управлінців…

Яка у нас була історія до цього? Люди йшли до лікарні і їм говорили: нас погано профінансували, дали гроші лише на фізрозчин, а якби ви купили ліки, ми б вас пролікували. Тобто було таке співфінансування. Тепер людей не має зачіпати таке питання як ціна. Як має бути зараз? Лікарня отримує контракт, отримує розуміння, за які послуги вона отримає кошти. І якщо у лікарні приймуть більше пологів, у них буде більше коштів. Тобто пацієнт просто має прийти і отримати допомогу, а лікарні за надану послугу перерахують гроші.

Медзаклад має думати, як привабити пацієнтів, бо саме за ними прийдуть гроші. Ми рухаємось до розширення переліку тих послуг, які отримуватимуть пацієнти. Пріоритетні послуги – це інсульт, інфаркт, пологи, неонатальна допомога. Має повністю бути повне фінансування цих послуг і при цьому жодних списків ліків для пацієнтів».

Джерело – інтерв’ю ВВС

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