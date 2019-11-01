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Замінування лікарні та церкви у Львові виявилось фейком

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 1 листопада, на електронну пошту правоохоронців надійшло повідомлення про замінування обласної клінічної лікарні та церкви святого Георгія, що на вулиці Короленка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

На місцях працювали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи, патрульні поліцейські та фахівці інших служб. Жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Поліцейські вживають заходи для встановлення особи, яка надала у поліцію неправдиву інформацію, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як раніше повідомляв Львівський портал, із початку 2019 року на Львівщині поліцейські відкрили 47 кримінальних справ через псевдозамінування. Також МВС пропонувало правоохоронцям спершу перевіряти повідомлення про замінування на фейковість.

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