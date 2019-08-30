60 тисяч мешканців Нового Роздолу і Новояворівська знову сидітимуть в холоді і без гарячої води?

Над Новим Роздолом та Новояворівськом знову нависла загроза зриву опалювального сезону. Про це сьогодні, 30 серпня, під час пресконференції розповіли працівники Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ, передає кореспондент Львівського порталу.

Обидві ТЕЦ мають проблеми із кадрами, працюючі робітники невпинно звільняються через невиплачені зарплати. Щоби домогтися повернення заборгованих коштів, вони навіть виходили перекривати трасу Львів – Краковець.

Що стосується підготовки до старту опалювального сезону, то вона взагалі відсутня: мережі не заповнені водою і іржавіють. Сам управитель двох ТЕЦ «Гарант Енерго М» по вуха погруз у боргах, а тепер ще подається на новий конкурс на обрання управителя для Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ.

«У Новому Роздолі увійти в опалювальний сезон буде дуже складно через те, що компанія-управитель не спромоглася якісно забезпечити роботу всіх структур… Вже за місяць почнеться опалювальний сезон. У попередні роки, коли ми обслуговували все це обладнання, починали цю підготовку, як тільки міський голова дав розпорядження про припинення опалювального сезону: складалися графіки, зауваження, які виникали у попередньому періоді. Маючи людський і матеріальний ресурс, ми все це виконували, щоб знову зайти в новий опалювальний сезон і пройти його якісно… Початок нового опалювального сезону буде проблематичним, оскільки ніяких робіт взагалі ніхто не проводив. Всі теплові мережі є без води, іржавіють, виходять з ладу. Ніхто не знає, яке може бути підживлення перед початком опалювального сезону, не робилися ніякі випробування», – розповів технічний директор Новороздільської ТЕЦ Василь Халак.

На його переконання, якби АРМА передала всю господарку, якою зараз завідує управитель, безпосередньо місту, це врятувало б ситуацію.

«Так виходить, що всі питання до міста, мера, а вони не можуть нічого зробити, тому що керує зовсім інша людина. Якщо б сталося так, що до 5 вересня (останній день подання документів на конкурсні відбори з обрання управителів двома ТЕЦ, – ред.), вони передали управління на місцевий рівень, більша частина людей б погодилася перейти на це нове підприємство, розпочати роботу і швидко готувати все до опалювального сезону. Однак потрібна фінансова допомога від області, щоб це підприємство стартувало…», – пояснив він.

Начальник цеху електричних мереж Новояворівської ТЕЦ, працівник ПП «Гарант Енерго-М» Василь Роса розповів про труднощі, які чекають їхнє місто перед початком опалювального сезону. Особливий акцент зробив на систематичному звільненні кваліфікованих працівників, яким місяцями не виплачують зарплату.

«У Новому Роздолі ще досить непогана ситуація з кадрами, де звільнилося 22 людей. У нас лише у електроцеху з 50 людей залишилося 22… Зараз навантаження у Новояворівську таке саме, як було у лютому. А все через бойлери. Якщо не запуститься ТЕЦ, електричні мережі, на жаль, цього не переживуть. Коли будувався Новояворівськ, було 2 кВт на квартиру, а зараз – 10 кВт. Електричним мережам Новояворівська буде дуже важко дожити до березня», – зазначив він.

Своєю чергою журналістка Вероніка Міронова, яка досліджує цю тему поінформувала, що загальний борг компанії «Гарант Енерго М» становить 1 млрд 134 млн грн.

«Навряд ми можемо говорити про ефективне управління, яким так пишається АРМА, коли звітує перед своїми міжнародними партнерами. Більша частина боргу стосується державних компаній… Найбільша – перед «Нафтогазом», тобто компанія-управитель, яка рік управляла ТЕЦ, використовувала газ і майже не платила за нього. Виникає питання, хто буде ці борги оплачувати, якщо буде обрано нового управителя? Бо АРМА згідно із закону не несе жодного юридичної чи матеріальної відповідальності за дії управителя, якого було обрано. Чи цей борг виплачуватимуть з коштів платників податків, і він буде списаний на державний рахунок, чи його буде вимушений взяти на себе новий управитель? Ніхто нічого не каже і всі роблять вигляд, що все нормально. І це при тому, що в офіційній інформації АРМА заборгованість споживачів тепла і електроенергії в Новоячворівську та Новому Роздолі перед ТЕЦ становить 50 млн грн…», – сказала вона.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Аби повернути людей назад, новий управитель заманював їх премією, розміром у половину зарплати.

Також зауважимо, що в кінці липня 2019 року голова Львівської ОДА Маркіян Мальський запропонував підготувати альтернативний план дій для підготовки опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі.