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У Львові 10-річна дівчинка отруїлась чадним газом

Ольга Денисяка

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Вчора, 29 жовтня, близько 18:30 год., у м. Львові в квартирі по вул. Боберського, 19,  отруїлася, ймовірно, чадним газом 10-річна дівчинка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Потерпіла у стані середнього ступеня важкості госпіталізована у МДКЛ. Квартира обладнана 2-х функційним газовим котлом, ПГ-4.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» до квартири тимчасово припинено газопостачання.

Обставини події встановлюються.

Зазначимо, що з початку 2019 року на Львівщині від отруєння чадним газом загинули уже 9 людей, серед них – одна дитина. Загалом до лікарень через таке отруєння потрапили майже дві сотні людей.

Натомість протягом 2018 року лише у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули. Через масові отруєння у місті взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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