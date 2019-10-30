У Львові 10-річна дівчинка отруїлась чадним газом

Вчора, 29 жовтня, близько 18:30 год., у м. Львові в квартирі по вул. Боберського, 19, отруїлася, ймовірно, чадним газом 10-річна дівчинка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Потерпіла у стані середнього ступеня важкості госпіталізована у МДКЛ. Квартира обладнана 2-х функційним газовим котлом, ПГ-4.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» до квартири тимчасово припинено газопостачання.

Обставини події встановлюються.

Зазначимо, що з початку 2019 року на Львівщині від отруєння чадним газом загинули уже 9 людей, серед них – одна дитина. Загалом до лікарень через таке отруєння потрапили майже дві сотні людей.

Натомість протягом 2018 року лише у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули. Через масові отруєння у місті взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.