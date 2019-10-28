Незаконне будівництво на Панаса Мирного: у мерії припускають, що до нього причетні люди, які пов’язані із «Аферою століття»

23 жовтня 2019 року Інспекцією архітектурно-будівельного контролю у місті Львові було виявлено факт незаконного будівництва на вул. Панаса Мирного, 24 загальною площею 2715 кв. м. Відтак до 5 листопада цього року ДАБК здійснюватиме позапланову перевірку будівельних робіт на даному об’єкті. Наразі ж замовники будівництва перешкоджають проведенню перевірки, а сам забудовник в Інспекцію не з’являється, передає Львівський портал.

Представники мерії Львова зазначають, що замовник будівництва на даний час переховується від ДАБК.

«Зараз на даному об’єкті здійснюється перекриття даху, встановлюють вікна, активно ведуться будівельні роботи. Сьогодні, очевидно, знаючи, що ми приїдемо, будівельні роботи на день припинили. Інспекція ДАБК розпочала офіційну перевірку. Для того, щоб провести перевірку легітимно, ми повинні мати контакт з замовником цих робіт, якому мають вручити припис. Однак зараз він від нас переховується», – зазначає заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Також він повідомив, що у будівництві, можливо, замішана і ціла шахрайська схема.

«Було з’ясувано, що право власності на цей об’єкт оформили через мирову угоду не у львівському суді. Не виключено, що це ті самі люди, які відомі «Аферою століття» – розкраданням комунального майна», – додав заступник міського голови з містобудування.

Як пояснив начальник юридичного відділу Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Львова Святослав Кіндратів, рішення про мирову угоду, на підставі якої перейшла у власність ця буділя від одної фізичної особи до іншої, мав би розглядати суд за місцем розташування майна. У цьому випадку – Сихівський районний суд. Однак мирову угоду оформили у районному суді.

«Перш за все, чому у ДАБК виникло зацікавлення до цього об’єкту – це поведінка представників, які були на будівництві під час перших спроб наших інспекторів потрапити сюди. Вони заявили, що жодних документів не хочуть давати. Так люди поводяться так, коли мають намір зареєструвати незаконне право власності. Також по даному об’єкту дуже насторожує саме історія правовласності, і якщо подивитися на будівлю, то можна побачити, що вона складається з трьох частин. Одна є зовсім стара: це, можливо, був первинний об’єкт. Також є прибудова, яка трішки новіша: вона була побудована орієнтовно від 2010 року до 2015 року. І є третя частина, по факту якої ми проводимо перевірку – це останній поверх, який саме добудовується. Коли ми розпочали перевірку, то ще даху не було, не були встановлені вікна на першому поверсі. Зараз роботи активно продовжуються навіть в процесі перевірки», – розповів Святослав Кіндратів.

В.о. начальника Інспекції архітектурно-будівельного контролю у місті Львові Теодозій Денисенко уточнив, що наразі цільове призначення будівлі невідоме: його встановлять під час позапланової перевірки.

«Якщо ж ДАБК буде встановлено відсутність будь-яких дозвільних документів на реконструкцію даної споруди – це свідчитиме про факт самочинного будівництва. За результатами перевірки, винних осіб буде притягнуто до відповідальності», – зазначив він.

Представники інспекції ДАБК додали, якщо під час перевірки буде виявлено, що будівництво здійснюється незаконно, то забудовнику вручать припис на зупинення робіт, усунення порушень містобудівного законодавства. У разі невиконання припису буде надано ще один припис на приведення даної споруди до попереднього стану. У разі невиконання цього припису буде вжито заходів щодо примусового приведення споруди до попереднього стану через суд.

Загалом у Львові є близько 10 незаконних забудов, з якими можна ознайомитися тут.

До слова, раніше суд постановив знести у Львові самобуд – житловий багатоквартирний будинок на вул. Варшавській, 22. Зараз всі квартири у ньому вже розкуплені. Згодом стало відомо, що власники хочуть відстоювати своє житло і просять допомоги у Львівської міської ради.

А у квітні завершився процес знесення збудованої з порушеннями багатоповерхівки на вул. Личаківській, 259. Як проходив цей процес, дивіться тут.

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