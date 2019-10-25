Львівська СБУ збудує житло в районі Під Голоско

Виконавчий комітет міськради Львова затвердив Управлінню СБУ Львівщини містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового багатоквартирного будинку із вбудовано-прибудованим гаражем на вул. На Нивах. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 25 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

Як вказано у рішенні, нове житло зводитимуть на земельній ділянці площею 0,27 га, яка входить у зону Ж-2 – зону малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до зонінгу Шевченківського району. Забудувати землю мерія дозволила на 37%.

Висота будинку на вул. На Нивах становитиме 15,5 м, тобто орієнтовно 4 поверхи. Він складатиметься з трьох секцій, загальна площа – 1030 кв м. Також біля будинку облаштують автостоянку, гараж, дитячий і відпочинковий майданчики.

Яка саме компанія будуватиме житло для СБУ Львівщини, наразі невідомо. Втім під час обговорення члени виконавчого комітету наголосили, що працівники Служби безпеки мають отримати якомога більше квартир, аби цей об’єкт не був лише комерційним проектом фірми-забудовника.

Нагадаємо, на вул. Під Голоском житло дозволили будувати прокуратурі Львівської області. Військова прокуратура Західного регіону також зводить житло біля стадіону СКА на розі вул. Батуринської – Клепарівської.

А на вул. Мечникова, 16, дві багатоповерхівки споруджують для розвідників Міністерства оборони України. Відразу поруч, на вул. Мечникова, 16, ще один будинок зведуть для Військової прокуратури Західного регіону.