У Новояворівську розпочався опалювальний сезон

Сьогодні, 11 вересня, у Facebook-спільноті «Тепло в Новояворівську та Новому Роздолі» повідомили, що вночі відновила роботу місцева ТЕЦ.

«Новояворівці, підтверджуєте? Адже за нашою інформацією, сьогодні о 00:30 запрацювали всі котли, гвинтики й механізми місцевої ТЕЦ!», – йдеться у повідомленні.

Також з фото, які публікують місцеві мешканців, видно, що з турбін місцевої ТЕЦ йде дим.

«Це сьогодні зранку вже пішов дим. Дай Боже буде тепло», – написала Мар’яна Бонк.

Проте мешканці Новояворівська зазначають, що у помешканнях ще батареї холодні та немає теплої води. У свою чергу, керівники Facebook-спільноти «Тепло в Новояворівську та Новому Роздолі» заспокоюють мешканців та зазначають, що від запуску ТЕЦ пройшло мало часу.

Новояворівська міська ради на своїй Facebook-сторінці повідомила, що у навчальних закладах (школах та садочках) першого мікрорайону розпочали подачу теплоносія.

Пізніше інформацію про те, відновлення роботи Новояворівської ТЕЦ повідомила прес-служба Львівської ОДА.

«Роботу Новояворівської ТЕЦ поновлено, тепло вже запущене у тепломережі», – повідомив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації Назарій Романчук.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові було затримано чотирьох службовців ТОВ «Енергія-Новояворівськ», ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «Енергія» за підозрою у заволодінні понад 300 млн куб. м природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Також Львівський портал у серпні повідомляв, що Новороздільська та Новояворівська теплоелектроцентралі (ТЕЦ) заарештовані і передані Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). АРМА визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Згодом стало відомо про затримку опалювального сезону у Новому Роздолі та Новояворівську, детальніше читайте у матеріалі «Без гарячої води і тепла. Перипетії довкола ТЕЦ Дубневичів, які грозять зривом опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську». Через відсутність гарячої води і тепла новороздільці вже виходили на пікет.

Міські голови Новояворівська та Нового Роздолу вже підписали розпорядження про старт опалювального сезону 22-23 жовтня в закладах освіти, охорони здоров’я, культури, а також помешканнях містян, однак фактично він так і не розпочався.

Працівники обох ТЕЦ тривалий час не виходили на роботу, тому новий управитель, «Гарант Енерго М», заманював їх преміями, розміром у півзарплати.

Попри це все, 9 листопада, у місті Новий Розділ, що на Львівщині, відновили роботу ТЕЦ.

Фото: Мар’яна Бонк