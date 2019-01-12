Аварія на Новороздільській ТЕЦ: місто залишилося без гарячої води та тепла

На Новороздільській ТЕЦ сталася аварія, в результаті чого місто залишилося без гарячої води та теплопостачання. Про це повідомляє «Розділля ТБ».

За попередньою інформацією, відбувся потужний гідроудар, внаслідок чого порвало водопровід гарячого водопостачання.

Також, за інформацією сайту, відбулися численні пориви батарей у різних будинках.

Наразі силами працівників Новороздільської ТЕЦ аварію намагаються ліквідувати.

Міський голова Андрій Мелешко зазначив, що не виключає, що звертатиметься до області у зв’язку з надзвичайною ситуацією для оперативного вирішення проблеми.

«У найближчі кілька годин місто буде без тепла та гарячої води. Мешканців просять не панікувати. Очікується, що у найближчі години аварія буде ліквідована», – зазначає «Розділля ТБ».

За інформацією департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА, на міській Новороздільській ТЕЦ вийшло з ладу обладнання.

«Вже дві години працівники відновлюють теплопостачання, обходячи зламане обладнання, та задіюють резервні механізми. Відключеними залишаються 12 будинків, проте ситуація контрольована, а прориви по місту ліквідовуються», – зазначив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Назарій Романчук.

Окрім того він також додав, що Новороздільська ТЕЦ готова відновити подачу тепла у місто.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові було затримано чотирьох службовців ТОВ «Енергія-Новояворівськ», ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «Енергія» за підозрою у заволодінні понад 300 млн куб. м природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Також Львівський портал у серпні повідомляв, що Новороздільська та Новояворівська теплоелектроцентралі (ТЕЦ) заарештовані і передані Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). АРМА визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Згодом стало відомо про затримку опалювального сезону у Новому Роздолі та Новояворівську, детальніше читайте у матеріалі «Без гарячої води і тепла. Перипетії довкола ТЕЦ Дубневичів, які грозять зривом опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську». Через відсутність гарячої води і тепла новороздільці вже виходили на пікет.

Міські голови Новояворівська та Нового Роздолу підписали розпорядження про старт опалювального сезону22-23 жовтня в закладах освіти, охорони здоров’я, культури, а також помешканнях містян, однак фактично він так і не розпочався.

9 листопада 2018 року у місті Новий Розділ відновили роботу ТЕЦ. А через кілька днів – і в Новояворівську.