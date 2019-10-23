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Більше тисячі львів’ян підтримали продовження автобусного маршруту №52 на Під Голоско

Наталя Дуляба

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Трохи більше місяця тому активісти почали збирати підписи за продовження руху маршрутки №52 до вул. Під Голоско. За цей час таку ідею підтримали більше тисячі львів’ян. Про це Львівському порталу повідомили у ГО «За якісний транспорт».

 

Активісти пропонують схему руху автобуса №52, який зараз курсує до вул. Варшавської, продовжити до вул. Під Голоском.

«За останні три роки мікрорайон в межах вулиці Під Голоском і прилеглими до неї дуже сильно почав розбудуватись… Якщо взяти за норму, що на одну квартиру ми отримуємо в середньому два мешканці,  то це означає, що у вищезазначеному мікрорайоні буде 6 912 нових пасажирів громадського транспорту», – кажуть активісти.

Відтак вони просять мерію продовжити автобусний маршрут №52 (АС «Західна» – вул. Варшавська) та відкригувати маршрут №7 (вул. Чигиринська – вул. Скрипника), закоротивши його на проспекті Чорновола-Варшавській із влаштуванням кінцевої зупинки на вул. Варшавській. Цю ініціативу підтримали 1090 львів’ян.

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«Представники громадської організації «За якісний транспорт» звернулись із листом до міського голови Львова Андрія Садового, щоб він дав доручення управлінню транспорту в найкоротший термін забезпечити продовження автобусного маршруту №52», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, донедавна автобус №52 їздив із АС «Західна» лише до площі Різні. На початку вересня мерія Львова продовжила його схему руху до вул. Варшавської.

Ще раніше маршрут №52 хотіли продовжити до Рудного, однак зробити це так і не вдалося.

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