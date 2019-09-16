У Львові маршрут №52 закликають продовжити до вулиці Під Голоском

Міську владу Львова просять скоригувати автобусні маршрути №52 та №7. Про це мовиться у відповідному зверненні ГО «За якісний транспорт» до міського голови Львова Андрія Садового.

«За останніх три роки мікрорайон в межах вулиці Під Голоском і прилеглими до неї дуже сильно почав розбудуватись… Якщо взяти за норму, що на одну квартиру ми отримуємо в середньому 2 мешканця, це означає, що у вищезазначеному мікрорайоні буде 6 912 нових пасажирів громадського транспорту», – зазначається у заяві.

Відтак активісти просять владу скоригувати автобусний маршрут №7 і №52.

«Ці зміни покликані на забезпечення базовою інфраструктурою (громадським транспортом) жителів новозбудованих житлових будинків, що в свою чергу покликано на зменшення навантаження на дорожню інфраструктуру приватним транспортом. Також ці зміни мають на меті забезпечити ВНЗ, який знаходить на вул. Під Голоском, стабільним громадським транспортом, який може перевозити маломобільні групи населення», – пояснюють у ГО «За якісний транспорт».

Активісти закликають ініціювати зміни автобусного маршруту загального користування наступним чином:

№ 52 АС «Західна» – вул. Варшавська із продовженням до вул. Під Голоском;

№ 7 вул. Чигиринська – вул. М. Скрипника із закороченням вищезазначеного автобусного маршруту на проспекті Чорновола-Варшавська із влаштуванням кінцевої на вул. Варшавській.

Також додамо, що 17 вересня 7:30-8:30 на вул. Підголоско на кінцевій зупинці автобусного маршруту №37 (біля гуртожитків Української академії друкарства) відбудеться збір підписів щодо продовження автобусного маршруту №52.