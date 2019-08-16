У Львові змінили схему руху маршрутки №52

Сьогодні, 16 серпня, виконавчий комітет Львівської міської ради вніс зміни до автобусного маршруту №52, який сполучає автостанцію «Західна» із центром міста. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Дотепер маршрутка №52 мала кінцеву зупинку на площі Різні, однак тепер автобуси курсуватимуть далі по проспекту В. Чорновола, розвертатимуться на кільці і їхатимуть вулицею Городоцькою до автостанції «Західна».

Відтак оновлений маршрут автобуса №52 виглядатиме таким чином: вул. Городоцька (АС «Західна») – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – просп. В. Чорновола, 57 – просп. В. Чорновола – вул. Городоцька – вул. Городоцька (АС «Західна»).

Як повідомляв Львівський портал, у планах мерії продовження маршруту №52 аж до вул. Варшавської. На ньому із вересня курсуватимуть низькопідлогові автобуси. Інтервал руху становитиме орієнтовно 10 хвилин.

Нагадаємо, раніше маршрут №52 хотіли продовжити до Рудного, однак зробити це так і не вдалося. Зараз у Рудно можна доїхати маршруткою №28, яка відправляється з вул. Варшавської, та ще двома приміськими автобусами №184-А і №184.