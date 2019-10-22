У Львові анонім «мінував» вокзал та будівлю ЛОДА

Сьогодні, 22 жовтня, на електронну пошту правоохоронців Львівщини надійшло анонімне повідомлення про замінування Головного залізничного вокзалу Львова та будівлі облдержадміністрації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

На місцях працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, патрульні поліцейські та фахівці інших служб. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Наразі поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Зазначимо, що згідно з Кримінальним кодексом України надане завідомо неправдиве повідомлення про замінування об’єкта передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Як раніше повідомляв Львівський портал, із початку 2019 року на Львівщині поліцейські відкрили 47 кримінальних справ через псевдозамінування. Також МВС пропонувало правоохоронцям спершу перевіряти повідомлення про замінування на фейковість.

Фото: поліція