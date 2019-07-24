«Зе» кандидат переміг у 121 окрузі на Львівщині

Центральна виборча комісія опрацювала усі 100% протоколів у виборчому окрузі №121, до якого входять Міста Борислав, Дрогобич, Трускавець та весь Дрогобицький район. Найбільшу кількість голосів у окрузі отримав Директор з будівництва у ТОВ «Буд Інвест Ком», кандидат партії «Слуга народу» Орест Саламаха. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Орест Саламаха отримав 19,76% голосів, його підтримало 15 531 виборців. Другим у підсумку став представник «Європейської солідарності» Михайло Задорожний, якого підтримало 15.98% виборців.

Орест Саламаха народився у Львові, а проживає у Сокільниках. Новий парламентар пообіцяв своїм виборцям, що буде боротися з екологічними проблемами, якісні дороги, добиватиметься створення у Дрогобичі, Бориславі, Стебнику наукових та технологічних парків. А також взяти під особистий контроль проведення медичної реформи у закладах охорони здоров’я округу.

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Варто додати, що саме 121 округ зібрав найбільшу кількість кандидатів у нардепи. Тут за місце у Верховній Раді змагається 21 особа. Більше деталей про них – тут.