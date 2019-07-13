Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів

Серед округів Львівщини з найбільшою кількістю кандидатів у народні депутати – №122 (включає Жовківський та Яворівський райони). Тут зголосилося аж 20 охочих отримати робоче місце у стінах парламенту. Львівський портал ретельно вивчив досьє і програми кожного з них.

Роман Демчина – 50 років, депутат Львівської обласної ради від БПП «Солідарність», директор ПП «Рома». Самовисуванець, безпартійний.

Про діяльність підприємця-дорожника в публікація ЗМІ вибиває чимало грошовитих договорів. Як пишуть «Наші гроші», протягом 2018-2019 років компанія отримала державних замовлень на 693 млн грн.

У квітні 2017 року, за інформацією zaxid.net, патрульні впіймали Романа Демчину п’яним за кермом. У коментарі виданню він сказав, що його і справді зупиняли правоохоронці, при цьому він стверджує, що був тверезим.

У своїй передвиборчій програмі кандидат у народні депутати зокрема ставить собі такі завдання: сприяти інвестиційному клімату на теренах Жовківщини та Яворівщини; розширювати мережу дошкільних закладів, добудовування шкіл та дитсадків; розвиток сільської медицини, як пріоритетної; захист прав громадян, які беруть участь у російсько-українській війні на Сході України.

Володимир Пекар – 37 років, депутат Новояворівської міської ради, директор ТОВ «Девелоперська компанія «Моя країна». Самовисуванець, безпартійний.

У 2014 році Володимир Пекар вже балотувався по мажоритарному округу до Верховної Ради. Володимир Пекар депутат Новояворівської міськради двох скликань. Вдруге став депутатом міської ради від «Української Галицької Партії», очолює бюджетну комісію.

Володимир Пекар активно займається будівельним бізнесом.

Лозунг його передвиборчої кампанії цьогорічних позачергових виборів: «Йду у Верховну Раду, щоб дати їм раду».

Особливий акцент у своїй програмі робить на питанні національної безпеки. Зокрема, мова йде про підвищення зарплат для військових, які би відповідали ризикам їхньої діяльності; можливість отримати якісне бойове навчання для артилерійських та снайперських підрозділів; створення центрів соціальної реінтеграції учасників ООС.

Також Володимир Пекар обіцяє зайнятися питаннями: газифікації населених пунктів, які входять до його округу і досі не підключені до мережі газопостачання; створення пересувних фельдшерсько-акушерських пунктів для якісного медичного обслуговування населення сіл Яворівського та Жовківського районів; розробка нових правил поводження з ТПВ, зобов’язання надавачів послуг із збирання, перевезення відходів включати у свою дорожню карту малі населені пункти, що сприятиме зменшенню кількості стихійних сміттєзвалищ. Серед інших першочергових кроків у якості народного депутата – впровадження мораторію на вирубку лісу; перегляд пенсійного віку для жінок – зниження до 55 років.

Євген Рибчинський – 49 років, народний депутат України. Кандидат від ВО «Батьківщина», безпартійний.

Поет, композитор, журналіст. Мешкає у Києві. Політичне досьє нардепа-перебіжчика досить цікаве: у 2014 році входив до фракції БПП, у 2015-ому – вийшов та став членом депутатської групи «Воля Народу». Вже влітку цього року перейшов з групи «Воля Народу» до фракції ВО «Батьківщина».

Своїми завданнями у новому парламенті вбачає зокрема наступне: скорочення витрат на утримання органів влади та скасування пільг для усіх чиновників; скасування недоторканності нардепів та суддів; поступове підвищення соціальних стандартів і збільшення доходів українських громадян; податкові пільги україномовним виконавцям, авторам і видавцям; реформування Збройних Сил за стандартами НАТО; введення страхової медицини.

Ігор Самардак – 37 років, голова Яворівської райдержадміністрації. Кандидат від політичної партії «Європейська Солідарність», безпартійний.

Очолив посаду керівника Яворівської РДА у вересні 2018 року. Після поразки Петра Порошенка на президентських виборах, Ігор Самардак подав у відставку, зазначивши, що не бачить себе у команді «Зе!».

Додамо, що Ігор Самардак у 2015 році балотувався у депутати Львівської обласної ради від «Блоку Петра Порошенка». А на виборах до Верховної Ради України 2012 року він був кандидатом від партії УДАР Віталія Кличка.

Серед ініціатив у програмі кандидата в нардепи: створення індустріальних парків та сухих портів на території прикордонних населених пунктів Яворівського та Жовківського районів; вирішення питання полігонів твердих побутових відходів с. Великі Грибовичі та м. Новояворівськ; будівництво автобанів; запровадження виборчої системи Україні на основі відкритих списків кандидатів; спрощення системи оподаткування фізичних осіб з метою детінізації заробітної плати.

Павло Бакунець – 32 роки, міський голова Яворова. Кандидат від політичної партії «Самопоміч», безпартійний.

Тут варто згадати про нещодавній пікет мешканців 53-війського містечка у Яворові: в кінці червня кілька сотень осіб перекривали міжнародну трасу Львів – Краковець через вимкнення електроенергії у військовому містечку, за яку жителі вчасно сплачують. Зауважимо, що Яворівська квартирно-експлуатаційній частина, яка є посередником між «Львівобленерго» та власниками квартир, заборгувала чималу суму перед «Львівобленерго». Внаслідок чого було припинено електропостачання. Загалом сума боргу сягнула 700 тис. грн. Ситуацію вирішили врегулювати, виділивши з резервного фонду районного бюджету близько 600 тис. грн. У ролі мецената виступив і Павло Бакунець, який зголосився віддати на погашення заборгованості з власної зарплатні 100 тис. грн.

А тепер і трішки «мімішності» про цього кандидата: у 2017 році соцмережі «підірвало» зворушливе освідчення мера Яворова своїй коханій у День міста.

Балотуючись до Верховної Ради Павло Бакунець гарантує своєю законотворчою діяльністю дбати про збереження цілісності України, її проєвропейський вектор розвитку, добробут кожної сім’ї та зміцнення місцевого самоврядування.

Андрій Гнатуш – 31 рік, директор ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ». Самовисуванець, безпартійний.

Сам родом із Сумщини, зараз проживає у Львові. Раніше очолював ДП «Угерський спиртзавод». Це додало скандальності у його біографію, адже у цей період на Андрія Гнатуша посипались звинувачення у рейдерському захопленні. Попри все, сам він запевняє, що «таку школу, як дав «Укрспирт» – не дасть жоден університет і жодні курси, бо це –життя.

Зараз являється керівником однієї з скандальних ТЕЦ Дубневичів, яка через звинувачення в розкраданні була «арештована» у 2018 році. Через ці перипетії у Новому Роздолі та Новояворівську відбулась затримка опалювального сезону.

У своїй передвиборчій програмі Андрій Гнатуш, зокрема, обіцяє докласти всіх зусиль для ухвалення Радою таких законодавчих ініціатив: зменшення ставок акцизного податку при розмитненні автомобілів; рекультивація Грибовицького полігону ТПВ та Новороздільської «Сірки»; введення шахів первинно як факультативів, а в подальшому як обов’язкових предметів в середніх загальноосвітніх школах.

Як заявив Андрій Гнатуш в ефірі «UA: Львів», він іде у парламент, щоб рятувати Новий Розділ та Новояворівськ, де «гостро стоїть питання щодо теплопостачання, енергозаживлення».

На питання журналістів про те, з чим зв’язано те, що у нього та в програмі Ярослава Дубневича, який являється кандидатом у окрузі №120, є пункт щодо забезпечення захисту інтересів наукових та науково-педагогічних працівників, який прописаний однаковісінько слово у слово, Андрій Гнатуш відповів:

«Вся моя родина – викладачі. Питання освітян завжди стояли гостро… Програми Ярослава Дубневича я не читав… Що стосується мого бачення по розвитку і проблематики округу №122, я аналізував програми депутатів, які свого часу вже проходили у Верховну Раду, і розумію, що це те, що людям потрібно».

Також у передвиборчій програмі Андрій Гнатуш зазначає, що у випадку незадовільної роботи та невиконання поставлених цілей, добровільно складе свої повноваження перед громадою.

Богдан Герман – 52 роки, тимчасово не працює. Кандидат від Аграрної партії України, безпартійний.

Сам родом із села Деревня Жовківського району, зараз проживає у Сколе.

Раніше займав посаду керівника Львівдержрибохорони, також свого часу очолював Сколівський районний осередок «Партії регіонів». Навесні 2012 року Львівська облрада ініціювала звернення до Державного агентства рибного господарства України про звільнення з посади Богдана Германа, який «підозрюється у використанні корупційних схем та сприянні порушникам природоохоронного законодавства на водоймах Львівщини».

Як майбутній депутат Верховної Ради України Богдан Герман має на меті здійснити наступні кроки, які направлені на: прирівнення медиків та освітян до державних службовців; закріплення права громадян на отримання доступних кредитів на рівні 2-3% річних для придбання житла та відкриття власної справи; обмеження або скасування депутатської недоторканості, позбавлення пільг; зменшення податкової ставки з заробітної плати до 10% та з малої та середньої підприємницької діяльності до 5%, скасування податку на додану вартість і заміна його на збільшення податків та акцизів з тютюнової і алкогольної та інших високорентабельних галузей, а також митних доходів. Окрім того, кандидат декларує встановлення розміру стипендії на рівні 80% мінімальної заробітної плати; законодавчу заборону пропаганди культу насильства і жорстокості через ЗМІ, кіно.

Андрій Дума – 43 роки, депутат Львівської облради від «Народного контролю», директор ТОВ «Львівське АТП-14631». Кандидат від «Громадянської позиції», безпартійний.

У 2018 році потрапив у скандал через сексистський допис у Facebook: він привітав жінок з Днем автомобіліста, зазначивши, що жінка за кермом – «як всім відомий ссавець з не менш відомим вибуховим пристроєм».

«Можна було б робити гучні заяви і декларувати такі гасла як «голосуйте за мене – і вже завтра буде вам щастя. Але я реально оцінюю ситуацію і порожніх обіцянок не даю», – наголошує Андрій Дума у своїй передвиборчій програмі.

У парламенті обіцяє відстоювати українську мову як єдину державну; зміцнювати ЗСУ, збільшуючи фінансування; сприяти розширенню повноважень місцевих рад і збільшенню фінансування місцевого самоврядування; стимулювати розвиток та впровадження екологічно чистих технологій та жорсткі штрафи за порушення екологічних вимог.

Ігор Муравський – 49 років, депутат Жовківської районної ради від партії «УКРОП». Самовисуванець, безпартійний.

Тимчасово не працює . Є головою комісії з питань сільського господарства, екології та раціонального використання природних ресурсів у Жовківській райраді. Активно висвітлює екологічні проблеми району, зокрема щодо стихійних скотомогильників, фактів незаконного захоронення сміття, Грибовицького сміттєзвалища.

У разі обрання до парламенту Ігор Муравський серед іншого бере на себе такі зобов’язання: домогтись комплексного вирішення проблеми Грибовицького сміттєзвалища, будівництва сучасного сміттєпереробного заводу для Львівської області; відмінити сплату акцизного податку при розмитненні автомобілів ввезених з-за кордону; відстоювати права військовослужбовців, учасників бойових дій, добровольців; докладати усіх можливих зусиль для розвитку інфраструктури в окрузі; вести роботу над покращенням природоохоронного законодавства і впровадженням європейських екологічних стандартів для України.

Микола Зінько – 31 рік, Рава-Руський міський голова. Кандидат від ВО «Свобода», є членом цієї політичної партії.

У 2010 році був обраний депутатом Рава-Руської міської ради VI демократичного скликання. Протягом 2014 року – 2015 років – рядовий батальйону особового призначення «Січ». У 2015 році спершу був секретарем Рава-Руської міської ради, а згодом обраний головою.

Програма кандидата у народні депутати складається з 30 пунктів, серед них: обов’язкова перевірка держслужбовців, кандидатів на виборні посади за допомогою «детектора брехні»; скасування недоторканості президента України, народних депутатів та суддів; позбавлення мандату нардепів за кнопкодавство та прогули; встановлення виплати українським сім’ям у зв’язку з народженням дитини у розмірі 120 тис. грн; забезпечення права українців на збройний захист та відповідальне володіння цивільною зброєю.

Михайло Ковалик – 42 роки, депутат Львівської обласної ради від «Радикальної партії Олега Ляшка», директор ТОВ «Прушиньскі-Україна». Самовисуванець, безпартійний.

Якщо стане нардепом, обіцяє зокрема працювати над наступними питаннями: будівництво 25-метрового басейну в місті Яворові; відкриття піших переходів в пункті перетину кордону Краковець, Грушів, Рава-Руська; вирішення екологічних проблем Яворівського та Жовківського районів.

Віталій Андрейко – 41 рік, депутат Яворівської районної ради від «Української Галицької Партії», директор ПП «Комфортмістобуд». Кандидат від політичної партії «Голос», безпартійний.

Підприємець-забудовник двічі обирався до райради – у 2010 та 2015 роках. Є головою постійної бюджетної комісії. Довгий час працював у «Приватбанку», був керівником відділення у Новояворівську. Згодом подався у будівельний бізнес.

У своїй передвиборчій програмі обіцяє працювати над такими важливими питаннями округу: рекультивація Грибовицього сміттєзвалища; створення нових прикордонних переходів; вирішення житлових і побутових проблем військових; підвищення ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу Жовківського та Яворівського районів.

Наталія Демчишин – 54 роки, депутат Куликівської селищної ради, чергова стрілочного поста на Львівській залізниці. Самовисуванка, безпартійна.

Як значиться на сайті ЦВК, проживає кандидатка в селі Мервичі Жовківського району.

«Я, Наталія Демчишин, голова громадської організації «Мервичанка» маю за честь відстоювати права та законні інтереси жителів Жовківщини і Яворівщини, і вже є неабиякі досягнення, про що добре відомо місцевим жителям та що дуже не подобається місцевим «князькам». Немає сил вже терпіти цих старих політиканів, які забрехались і знову нам обіцяють «небачені блага вже сьогодні», а самі своїми недолугими, злочинними законами створюють умови, за яких пенсіонери отримують пенсію 1 600 грн, а топ-чиновники по 3 000 000 грн щомісячно і це тільки маленька частка в їх гріхах», – наголошує у своїй програмі Наталія Демчишин.

Своїми головними завданнями у наступному парламенті бачить: припинення війни без здачі українських інтересів; встановлення пенсій та зарплат українців у розмірі не менше 700 дол.; боротьба з олігархатом; закриття офшорних зон, шляхом внесення змін до бюджетного законодавства або прийняття окремого закону.

Світозар Буричко – 42 роки, заступник начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Грушів» Львівської митниці. Самовисуванець, безпартійний.

У своїй передвиборчій програмі виступає за створення двопалатного парламенту. Також пропонує підготувати проект закону «Про здійснення правосуддя народом», що гарантуватиме кожній особі, яку притягають до кримінальної відповідальності право, щоб розгляд її справи здійснював суд присяжних в кількості 6 або 12 присяжних; законопроект «Про національний Пантеон України», який стосуватиметься побудови у Києві національної Святині, куди можна буде перевезти прах видатних українців та українок. Окрім цього Світозар Буричко підтримує ліквідацію інституту районних державних адміністрацій.

Також він обіцяє подати проект закону «Про прикордонні вільні економічні зони», що «має надати повну свободу діяльності та забезпечити сприяння для громадян України, іноземних громадян, місцевих підприємців та іноземних фірм на прикордонних територіях країни починаючи від забезпечення автоматичного (через біометричні термінали, без участі службових осіб Державної прикордонної, митної служб України та прикордонних, митних служб іноземних держав) проходження митного і прикордонного контролю за умови гарантування громадянами дотримання визначених законом зобов’язань, закінчуючи режимом повної свободи підприємницької діяльності».

Юрій Мошковський – 42 роки, заступник директора ПП «БАКАЛ-МІВ». Самовисуванець, безпартійний.

У 2015 році балотувався до Львівської обласної ради від партії «УКРОП». В минулому заступник Брюховицького селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

У своїй передвиборній програмі обіцяє займатися такими питаннями: домогтися зниження тарифів на газ, електроенергію та воду; збільшити пенсію пенсіонерам; скасувати недоторканість нардепів; прийняття нового виборчого кодексу тощо.

Роман Онисько – 37 років, директор ТОВ «Будінвест траст». Самовисуванець, безпартійний.

«Загальна втома від того, як знову і знову політики перед виборами обіцяють «золоті гори», а потім, отримавши мандат, зраджують нас. В часи, коли Росія своїми діями створює загрозу ззовні, стара політика роз’їдає Україну зсередини. Внутрішній ворог повинен бути знищений і тоді, ми станемо сильнішими перед зовнішніми загрозами, а вступ Україні до ЄС і НАТО буде реальністю. Я йду в парламент, щоб знищити стару політику і творити нову, що принесе нам справжні зміни», – амбітно заявляє у передвиборчій програмі Роман Онисько.

Орест Сеньо – 34 роки, директор ТОВ «Стар-Техно Україна». Самовисуванець, безпартійний.

«Як патріот нашої країни, зобов’язуюсь відстоювати національну консолідацію. Оскільки розумію важливість української національної ідеї, державної мови, збереження культурного та етнічного національного коду. Які, своєю чергою, не мають суперечити правам та свободам етнічних меншин, що проживають на території України», – наголошує він у своїй передвиборчій програмі.

Окрім цього у ній мовиться про підвищення заробітної плати працівникам освітньої та медичної сфер; ремонт медичних та освітніх закладів; відновлення та збереження культурної та історичної спадщини; сприяння бізнесу, що створює або вирощує екологічно чисті продукти; полегшення реєстрації малого бізнесу; облаштування інфраструктури, що сприятиме доступності людей з інвалідністю вести активне соціальне життя; сприяння створенню систем санкціонованого сортування та вторинної переробки, відмови від поліетиленових пакетів; контроль діяльності промислових об’єктів, що забруднюють природне середовище.

Сергій Ушарук – 35 років, директор ПП «Галичбудсервіс». Самовисуванець, безпартійний.

Народився у місті Улан-Батор у Монголії, зараз мешкає у Новояворівську. У 2015 році балотувався до Львівської обласної ради від БПП «Солідарність».

У передвиборчій програмі робить акцент на максимальному зближення законодавства України із законодавством Європейського Співтовариства; розвитку індустріальних і технологічних парків з метою залучення в Україну інвестицій; продовженні децентралізації; сприянні оснащенню та розвитку Збройних Сил України тощо.

Петро Шот – 36 років, начальник Яворівської державної податкової інспекції Городоцького управління ГУ ДФС у Львівській області. Кандидат від «Народного Руху України», безпартійний.

У 2015 році обраний депутатом Шклівської селищної ради. Активно займається волонтерською діяльністю, допомагає фронту.

Передвиборча програма кандидата складається із семи пунктів, серед них: сприяння економічному зростанню через залучення інвестицій у Яворівський та Жовківський райони, продовження транскордонної співпраці з країнами Євросоюзу, відновлення СЕЗ «Яворів»; відстоювання прав ветеранів АТО та ООС; відновлення територіальної цілісності держави; втілення в життя Закону України «Про державну мову».

Андрій Шумський – 40 років, директор ПП «АМ-Груп». Кандидат від політичної партії «Слуга народу», безпартійний.

Ставши нардепом обіцяє для округу добиватися завершення будівництва шахти «Любельська»; внести законопроекти, які звільнять країну від стихійних сміттєзвалищ; спорудження нових дошкільних закладів, зокрема завершити розпочате будівництво школи в м. Новояворівськ.

Також у його передвиборчій програмі йде мова про ліквідацію непотрібних державних органів і зайвих функцій; запровадження базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних плюс доплати за кваліфікацію та стаж; сприяння розвитку української культури шляхом гідного державного фінансування та пільг, а не заборон і штрафів; запровадження механізму відкликання депутатів усіх рівнів, які втратили довіру виборців; запровадження «економічного паспорта українця», за яким усі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів, що накопичуватиметься на індивідуальних рахунках до повноліття.

Фото: Facebook-сторінки Романа Демчини, Володимира Пекара, Ігоря Самардака, Павла Бакунця, Андрія Гнатуша, Андрія Думи, Ігоря Муравського, Миколи Зінька, Михайла Ковалика, Наталії Демчишин, Світозара Буричка, Юрія Мошковського, Романа Ониська, Ореста Сеньо, Сергія Ушарука, Петра Шота, Андрія Шумського, Віталія Андрейка, znaj.ua.