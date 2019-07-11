Округ №121. За крісло нардепа змагаються місцеві бізнесмени

Бізнесмени, учасники бойових дій, бувалі політики та популярний співак. Львівський портал продовжує розповідати про людей, які балотуються на дострокових виборах у Верховну Раду. Пропонуємо вашій увазі досьє на кожного з кандидатів у 121 окрузі, який охоплює міста Борислав, Дрогобич, Трускавець та Дрогобицький район.

Богдан Матківський – 39 років, чинний депутат Верховної ради. Безпартійний, висунутий від партії «Громадянська позиція».

Богдан Матківський народився та проживає у Трускавці. Згідно з даними ГО «Опора» народний депутат 8 скликання, обраний у 2014 році у цьому ж окрузі як самовисуванець. Після обрання народним депутатом доєднався до фракції партії «Блок Петра Порошенка», проте 9 жовтня 2015 року вийшов з неї. Член політради партії «Громадський рух «Народний контроль».

Чинний народний депутат України не дає обіцянок виборцям у своєму округу. Однак, для українців у свої передвиборчій програмі кандидат декларує: нову економічну модель управління державою, модернізацію українських заводів, підтримку малому та середньому бізнесу, автоматичне проходження митниці, а також робоче місце та кредити на житло для молоді.

Михайло Алєксєєв – 39 років, партія «Правий сектор».

Михайло Алєкєєв народився та проживає у Стрию. Від червня 2013 року працює на посаді головного бухгалтера у ТОВ «Вілком». Був активним учасником Майдану в 2004-2005 роках. Згодом долучився до лав ВО «Тризуб» імені Степана Бандери. Був одним із засновників «Правого сектору» Стрийського району у грудні 2013 року. 19 січня 2014 року під час подій на Грушевського у Києві був заарештований та ув’язнений у Лук’янівському СІЗО. Після звільнення активно почав займатися політичною та громадською діяльністю, волонтерством, а також допомагав бійцям на фронті. У червні 2016 року пішов на передову добровольцем. Після повернення, з 2017 року продовжив займатися громадсько-політичною діяльністю на посаді керівника Стрийського районного штабу НВР «Правий сектор».

У 2015 році був учасником зриву зустрічі ексзаступника Медведчука, журналіста та публіциста Василя Базіва із молоддю. Зокрема, учасники «Правого сектору» вилили на журналіста свинячу кров.

На посаді депутата Верховної Ради України Михайло Алєксєєв обіцяє українцям: доступну медицину, якісні дороги, розбудову селищ та міст, накопичувальну пенсійну реформу, а також боротися з контрабандою та корупцією.

Наталія Беднарчик – 29 років, безпартійнa, самовисуваниця.

Наталія Беднарчик народилася та проживає у місті Стебник. Очолює одне з управлінь Державної фіксальної служби України. Також працює помічником народного депутата Андрія Немировського, який є членом партії «Європейська солідарність».

Кандидатка обіцяє своїм виборцям: створення нового освітнього простору, проведення реприватизації Стебницького калійного заводу, розвиток промислового та аграрного сектору, нові робочі місця, розвиток туризм в окрузі, а також будівництво та відновлення доріг у сільській місцевості.

Роман Гарасим’як – 39 років, безпартійний, самовисуванець.

Роман Гарасим’як народився у місті Стебник, з 1987 року проживає у Трускавці. Тимчасово не працює. Входить до громадської організації «Міцна країна», учасник бойових дій. Також 10 років свого життя був членом ВО «Батьківщина».

Передвиборча програма Романа Гарасим’яка направлена на загальнодержавні питання. Відтак кандидат обіцяє: боротися з корупцією, запровадити медичне страхування, зменшення податку для бізнесу, залучення інвестицій, а також контрактну професійну армію за стандартами НАТО та якісні дороги.

Любов Голубіцька – 45 років, «Об’єднання «Самопоміч».

Любов Голубіцька народилася і проживає у Дрогобичі. Працює директором комунального підприємства «Надра Борислава». З 2015 року є депутатом Бориславської міськради від партії «Самопоміч». Також вона очолює ГО «Об’єднання «Самопоміч» у Бориславі.

Кандидатка у нардепи запевняє своїх виборців, що вирішить екологічні проблеми у Бориславі, Стебнику та Модричах, захистить лікувальні та мінеральні джерела у регіоні, зокрема, від забудов. Також вона сприятиме у наданні Трускавцю статусу міста-курорту державного значення. Крім того, Любов Голубіцька обіцяє покращити водопостачання у Трускавці та Бориславі, рекультивацію Броницького та Бориславського сміттєзвалищ, впровадження сортування сміття, мораторій на вирубку лісів, впровадження інших альтернативних джерел енергії та спільну транспортну систему «Дрогобич – Стебник – Борислав – Трускавець» із застосуванням електротранспорту.

Тарас Демко – 51 рік. Член партії «Громадянська позиція», самовисуванець.

Тарас Демко народився та проживає у Дрогобичі. Згідно з даними YouControl є засновником ТОВ «ТАСТУР», яке надає туристичні послуги. Є депутатом Дрогобицької міськради від партії «Громадянська позиція», а також головою постійної комісії ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту та зв’язку ДМР.

На місцевому рівні кандидат обіцяє якісну дорогу, подолання наслідків екологічного лиха, розвиток туризму, відновлення підприємств та лісових насаджень, субсидії для фермерів та якісне водопостачання.

Йосип Дяків – 48 років, безпартійний, самовисуванець.

Йосип Дяків народився у Дрогобичі, проживає у селі Літиня. Згідно з даними YouControl Йосип Дяків є керівником МКП «Транс-екіпаж», ПП «Рін Плюс» та засновником ПП «Дрогобицьке АТП». Також Йосип Дяків — колишній директор Дрогобицького солевиварювального заводу.

Серед обіцянок кандидата нові підприємства та робочі місця, врегульована податкова система. А також він запевняє своїх виборців, що вирішить проблему утилізації твердих побутових відходів як великих міст, так і малих сіл та розв’яже проблему ліквідації та рекультивації існуючих сміттєзвалищ.

Сергій Жирний – 39 років, безпартійний, самовисуванець.

Сергій Жирний народився у Львові, проживає в Івано-Франківську. Згідно з даними YouControl працює директором комунального підприємства «Комбінат міського господарства» у Дрогобичі, а також є керівником ГО «Галичани».

У своєму окрузі обіцяє: створити ефективну комплексну систему екологічної безпеки, модернізацію освіти та медицини, залучення інвестицій для побудови важливих об’єктів інфраструктури, у тому числі розвиток туристичних курортних комплексів Трускавця та Східниці. Також Сергій Жирний домагатиметься розв’язання проблем з утилізацією та переробкою твердих побутових відходів.

Назар Жолобович – 26 років, безпартійний, самовисуванець.

Назар Жолобович народився та проживає у Бориславі. Працює провідним спеціалістом відділу молодіжної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадмінстрації, помічник голови райдержадміністрації з інвестиційних та інформаційних питань у Дрогобицькій райдержадміністрації, аспірант в Інституті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій ДДПУ. А також є генеральним директором сервісу надання послуг «Вулик».

Вкінці 2017 року був призначений заступником голови Львівської територіальної організації партії БПП «Солідарність» Юрія Гриніва.

Наймолодший кандидат в окрузі обіцяє покращення інвестиційного клімату, нові робочі місця, розвиток житлово-комунального господарства. А також запевняє, що зробить із села сучасну екозону.

Михайло Задорожний – 52 роки, безпартійний, висунутий партією «Європейська Солідарність».

Михайло Задорожний народився у селі Мала Білина, а проживає у Дрогобичі. Очолює Дрогобицьку райспоживспілку. У 2006 році став депутатом Львівської облради від ВО «Батьківщина», був головою постійної комісії з питань розвитку підприємства, торгівлі та регуляторної політики. У 2010 році пройшов до ЛОР від ВО «Свобода». З 2015 року депутат ЛОР від фракції БПП «Солідарність». Також входить до складу Комісії з питань дорожнього господарства, інфраструктури, регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території та архітектури ЛОР.

Зазначимо, що по 121 округу Михайло Задорожний у народні депутати балотується вже втретє.

Згідно з даними YouControl є власником МПП «ЛІВАЧ» та засновником Дрогобицької районної організація політичної партії ВО «Батьківщина».

Досвідчений політик обіцяє залучати інвестиції, підтримувати відродження духовних і національних традицій, збереження історичної пам’яті та культурної спадщини. А також запевняє, що сприятиме розвитку та технічному переоснащенню закладів охорони здоров’я, освіти та культури, а ще добиватися вирішення екологічних проблем у Бориславі.

Роман Ілик – 55 років, безпартійний, самовисуванець.

Роман Ілик народився у Бориславі, а проживає у Дрогобичі. З 2005 року – член партії ВО «Батьківщина». У 2006 році обраний депутатом Львівської облради за списком ВО «Батьківщина», член постійної депутатської комісії з питань освіти і науки. Вересень 2009 – листопад 2010 рр. – перший заступник голови Львівської обласної ради. На парламентських виборах 2012 року був обраний народним депутатом України від ВО «Батьківщина» по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 121. Упродовж 2010-2015 років очолював Львівську обласну партійну організацію ВО «Батьківщина». З 2016 року заступник міністра охорони здоров’я України.

Виборцям 121 округу обіцяє: відновити закинуті заводи, оптимізувати тарифи на основні послуги, створити якісне сполучення між усіма містами та селами регіону, підтримувати молодіжні проекти, у тому числі у кредитуванні житла, що разом із новими робочими місцями дозволить молодим людям залишатися у сім’ях, а не шукати долі за кордоном, сприяти середнім і малим підприємствам.

Степан Кугівчак – 51 рік, член партії «Європейська Солідарність», самовисуванець.

Степан Ярославович народився та проживає у смт Підбуж. У 2010-2015 роках був селищним головою Підбужа. У 2015-2016 роках – доброволець в АТО, військовий фельдшер у складі 80-ї десантно-штурмової бригади.

Кандидат у нардепи виступає за збереження та розбудову інфраструктури у селах. Заохочення молодих спеціалістів до роботи у сільській місцевості шляхом фінансової підтримки і забезпечення житлом. Також як медик обіцяє ініціювати створення хоча б однієї в Україні клініки, яка спеціалізуватиметься на лікуванні особливо важких хворих українців, а також підтримуватиме ініціативи громадських активістів.

Євген Кулик – 62 роки, безпартійний, висунутий від партії «Сила і честь».

Євген Кулик народився у Самборі, а проживає у Трускавці. З червоним дипломом закінчив Львівський політехнічний інститут, 25 років відпрацював у Дрогобицькому педагогічному університеті. У 2004-2005 рр. – начальник управління з питань внутрішньої політики ЛОДА. 2007-2008 рр. – головний консультант Інституту законодавства ВРУ. Нині – професор кафедри основ виробництва Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка.

Виборцям 121 округу обіцяє: впровадити на Дрогобичині розроблені програми збору, утилізації та сегрегації відходів, затвердити програму будівництва сміттєзаводу, відновити вільну економічну зону «Курортополіс Трускавець», нові робочі місця для молоді, а на базі рекреаційної зони створити центр реабілітації захисників України.

Павло Малихін – 50 років, безпартійний, самовисуванець.

Павло Малихін народився у місті Дрогобич, проживає у селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області. Очолює військово-цивільну адміністрацію міста Авдіївка Донецької області.

Своїм першочерговим завданням у ролі народного депутата вважає: зменшення податку для малого та середнього бізнесу, нові робочі місця, звільнення сімейного бізнесу від податків на прибуток, термінове відновлення доріг, інфраструктури району та усіх соціальних об’єктів, а також обіцяє розвиток промисловості.

Олександр Мисишин – 50 років, безпартійний, самовисуванець.

Олександр Мисишин народився у Львові, а проживає у Києві. Генеральний директор ТОВ «ВІП-Енерго», яке займається видобуванням дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. Балотується по 121 окрузі, тому що виріс у Дрогобичі, а у селі Брониця пішов до першого класу. Відомий у своєму окрузі тим, що за власний кошт вивіз із Дрогобича 36 тонн сміття.

Олександр Мисичишин у свої програмі нічого не обіцяє своїм виборцям, однак зазначає, що всі проблеми (корупція, безлад і брехня в країні) українців починаються з виборів. Він наголошує, що держава повинна сама фінансувати свої вибори, і тоді обранці за гідну зарплату будуть служити народу. Лише за таких умов народ матиме гідне життя.

Іван Піляк – 49 років, безпартійний, висунутий ВО «Батьківщина».

Іван Піляк народився та проживає у Східниці, де з 2010 року є селищним головою. Зазначимо, що саме під час його керування у Східниці з’явилися амбітні плани вийти із підпорядкування Борислава та стати містом обласного значення.

Перед собою кандидат ставить загальноукраїнські цілі: зміцнення обороноздатності ЗСУ, підтримка вступу до ЄС та НАТО, боротьба з корупцією, підтримка гірських населених пунктів, малих сіл та містечок. А також він гарантує контроль та забезпечення соціальними виплатами.

Віктор Руднєв – 44 роки. Йде від партії «Радикальна партія Олега Ляшка».

Віктор Руднєв народився та проживає у Бориславі. Тимчасово безробітній.

У свої передвиборчій програмі розвитку міст Борислав, Східниця, Трускавець, Стебник та Дрогобицького району кандидат декларує: розвиток туристичної та культурної сфери, модернізацію та розвиток соціально-культурної інфраструктури. Обіцяє відновити Дрогобицький нафтопереробний завод, Дрогобицький Автокрановий завод, «Стебницький полімінерал» та Стебницький калійний завод, а також усунути недоліки провалля у місті Стебник та провести цілодобове водопостачання у м. Бориславі.

Орест Саламаха – 28 років, безпартійний, висуває партія «Слуга народу».

Орест Саламаха народився у Львові, а проживає у Сокільниках. Працює в. о. директора з будівництва у ТОВ «Буд Інвест Ком». Прославився молодий політик під час виборчої кампанії. Зокрема, кандидат вирішив, що агітаційна футболка йому не пасує, тому він одягнув її на свого собаку.

Як народний депутат від Дрогобича, Борислава, Стебника, Трускавця та Дрогобицького району обіцяє боротися з екологічними проблемами, відновлення виробництва промислової продукції та устаткування, якісні дороги, добиватиметься створення у Дрогобичі, Бориславі, Стебнику наукових та технологічних парків. А також візьме під особистий контроль проведення медичної реформи у закладах охорони здоров’я округу.

Михайло Сікора – 61 рік, партія «Народний Рух України».

Михайло Сікора народився та проживає у селі Гаї Нижні. З 2010 року очолює Дрогобицьку районну раду.

Виборцям у своєму окрузі обіцяє: курортно-рекреаційний кластер на базі Трускавця, Східниці та гірської частини краю. Також декларує, що дві третини промисловості Дрогобича та Борислава мають працювати на оборонну галузь. Крім того, Дрогобиччина має орієнтуватися на багаторівневу модель кластерного типу, яка передбачає створення енергетичного, промислового, сільськогосподарського, курортно-рекреаційного та туристично-пізнавального кластерів.

Роман Танчук – 59 років, безпартійний, висунутий Аграрною партією України.

Роман Танчук народився у селі Дорожів, а проживає у Дрогобичі. Очолює фермерське господарство «Ромалін». У 2015 році балотувався на мера Дрогобича від Радикальної партії.

Як потенційний майбутній депутат Верховної Ради України має на меті здійснити кроки, які направлені на: реформування армії, врегулювання податкової системи, створення робочих місць, реконструкцію та переобладнання промислових підприємств, будівництво та реконструкцію автодоріг, якісний громадський транспорт, обмеження або скасування депутатської недоторканості. Також буде ініціювати: повне скасування ЗНО для вступу у магістратуру та для вступників на бакалаврат, якщо мова йде про платне навчання.

Володимир Фідик – 37 років, безпартійний, самовисуванець.

Володимир Фідик народився у Дрогобичі, але проживає у Києві. В Україні відомий більше, як Вовчик з музичного гурту «BIG BOSS».

Виборцям 121 округу обіцяє залучення іноземних інвестицій та державних коштів для розвитку культурно-освітніх програм Дрогобиччини. А також декларує розвиток закладів охорони здоров’я, освіти та культури, усунення бюрократичної тяганини при розгляді скарг та звернень громадян до ЖЕКів, міських та районних рад, а також нові робочі місця для молоді.

Фото –Facebook-сторінки кандидатів