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Рябошапка звільнив першого заступника прокурора Львівщини

Соломія Головіна

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Генпрокурор України Руслан Рябошапка звільнив з посади першого заступника прокурора Львівської області Олександра Русецького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

«Наказом генпрокурора від 22 жовтня 2019 року №448к звільнено з посади першого заступника прокурора Львівської області та органів прокуратури Русецького Олександра Володимировича», – мовиться у інформації прокуратури.

Нагадаємо, на початку вересня Рябошапка звільнив прокурора Львівської області Юрія Квятківського. Нещодавно на його місце призначили 33-річну Ірину Діденко.

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