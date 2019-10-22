Рябошапка звільнив першого заступника прокурора Львівщини

Генпрокурор України Руслан Рябошапка звільнив з посади першого заступника прокурора Львівської області Олександра Русецького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

«Наказом генпрокурора від 22 жовтня 2019 року №448к звільнено з посади першого заступника прокурора Львівської області та органів прокуратури Русецького Олександра Володимировича», – мовиться у інформації прокуратури.

Нагадаємо, на початку вересня Рябошапка звільнив прокурора Львівської області Юрія Квятківського. Нещодавно на його місце призначили 33-річну Ірину Діденко.