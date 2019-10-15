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Керівницею прокуратури Львівщини стала 33-річна Ірина Діденко

Вероніка Рой

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Прокуратуру Львівської області очолила 33-річна Ірина Діденко. Про своє призначення написала на Facebook-сторінці сама Ірина Діденко, передає Львівський портал.

 

«Нам доведеться працювати у дуже складний період реформування прокуратури. Але будь-які зміни – це також шанс зробити щось якісно нове. Ми плануємо побудувати прокуратуру європейського зразка. Хто як не Львівшина має стати першою, де це вдається? Тому робимо ставку на результат», – йдеться у повідомленні нової очільниці прокуратури Львівщини.

Ірина Діденко 06.08.1986 року народження, уродженка м. Немирів що на Вінниччині. У 2008 році здобула вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», а пізніше – за спеціальностями «обліку та аудиту» і «практичної психології».

У 2019 захистила дисертацію на «Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Працювала на різних посадах в органах прокуратури Вінницької та Івано-Франківської областей, а також ГПУ.

Згідно із декларацією Ірини Діденко, вона володіє земельною ділянкою в с. Костюківка, Теплицького району Вінницької області, загальна площа якої становить 20000 м2. Крім цього, Ірина Діденко має право користування житловим будинком її батька у с. Немирів, що у Вінницькій області, а також квартирою матері у місті Бровари, Київської області.

Нова очільниця прокуратури Львівщини володіє легковим автомобілем марки Dodge  Avenger SE 2008 року випуску, вартістю 120 000 грн. Авто придбала 14 лютого 2009 року.

У 2018 році заробітня плата становила 533 935 грн. Готівкою має 16 000 доларів, а також 8 466 грн – у «Райффайзен Банк Аваль».

Зазначимо, попереднім очільником прокуратури Львівщини був Юрій Квятківський.

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