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Рябошапка звільнив прокурора Львівської області Юрія Квятківського

Вероніка Рой

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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів восьми областей. У списку є і прокурор Львівської області Юрій Квятківський. Про це йдеться на сайті ГПУ.

 

«Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 6 вересня 2019 року звільнив з посад прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Юрій Квятківський очолював прокуратуру Львівщини з 16 червня 2016 року.

Нагадаємо, нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що звільняє Валерія Середу з посади керівника Нацполіції Львівщини. Він став начальником Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України. А новопризначеним очільником поліції Львівщини став Василь Віконський.

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