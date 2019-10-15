Верховний суд скасував заборону продажу алкоголю вночі. Львів це рішення не зачепить

Верховний суд скасував рішення Київради від 2017 року про заборону продавати алкоголь із 23:00 до 10 години ранку. Проте, ця судова практика ніяк не пошириться на Львів, де діє подібна заборона від 2018 року. Про це повідомив львів’янин, автор закону щодо надання місцевим радам права обмежувати продаж алкоголю вночі («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових») Ігор Васюник на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, всі рішення рад про обмеження продажу алкоголю у нічний час прийняті після 24 квітня 2018 року – є чинними і законними.

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«У 2018 році парламент ухвалив поданий мною законопроект відповідно до якого місцеві ради отримали повноваження встановлювати такі обмеження. Відтак, всі рішення рад про обмеження продажу алкоголю у нічний час прийняті після 24 квітня 2018 року – є чинними і законними! Львів зробив правильно і змінив своє рішення від 2010 року про обмеження продажу на нове (від грудня 2018р.), опираючись на зміни в законодавстві. Верховний суд, натомість, прийняв постанову, що стосується рішення Київради від 2017 року. Ця ситуація – яскравий приклад недосконалої роботи судової системи. Розгляд судових справ затягують на роки, а вони потім виявляються неактуальними через зміни в законознавстві», – повідомив Ігор Васюник.

Як відомо, у Львові продавати алкоголь вночі – заборонено з 22:00 до 10:00.

«І надалі особисто буду продовжувати відстоювати таку заборону. Бо це хоч і не комплексний, але таки крок до зменшення вживання алкоголю та зменшення рівня злочинності.

Факти:

Україна займає перше місце у світі за рівнем дитячого алкоголізму.

Україна на четвертому місці по смертності від алкоголю.

І ближче до реалій Львова: за період 2017-2019 років у Львові обліковано 880 фактів скоєння насильства у сім’ї. З них 703 скоєно у стані алкогольного сп’яніння. Тобто: 80% випадків насильства у сім’ї скоєні у стані алкогольного сп’яніння», – зауважив Ігор Васюник.

Тим часом Hromadske повідомляє, що у Києві продовжує діяти заборона на продаж алкоголю вночі на підставі рішення Київради від 27 вересня 2018 року.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у березні 2018 року Верховна Рада України прийняла закон, який дозволяє місцевій владі обмежувати на певний час доби продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв. Його ініціатором та автором є нардеп зі Львівщини Ігор Васюник.

До цього через таку законодавчу проґалину Антимонопольний комітет неодноразово вимагав, аби міська рада скасувала свою заборону на нічний продаж алкоголю. Востаннє такі зауваження комітет давав влітку 2017 року, однак мерія їх не виконала.

Незважаючи на заборону, частина місцевих підприємців таки продовжувала продавати алкоголь уночі. Торік влітку львів’яни навіть створили петиції до міської ради з вимогою заборонити продаж алкогольних напоїв у МАФах. Втім петиція не набрала необхідної кількості голосів.