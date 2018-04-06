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На вимогу АМКУ Садовий не скасував заборону на продаж алкоголю вночі

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 6 квітня, виконавчий комітет Львівської міської ради не виконав рекомендацію Антимонопольного комітету і не скасував обмеження на продаж алкоголю після 22:00 години. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

 

Рекомендацію Львівській міськраді щодо скасування рішень 2010 року, які передбачають заборону продажу алкоголю в місті після 22:00 години, надало обласне відділення Антимонопольного комітету ще влітку минулого року.

Втім сьогодні члени виконкому так і не скасували заборони на продаж алкоголю вночі.

Як зазначив під час обговорення питання міський голова Львова Андрій Садовий, приймати такі рішення органам місцевого самоврядування дозволила Верховна Рада.

«Я би хотів, щоб ми скерували відповідного листа в Антимонопольний комітет, щоб ми дали їм чітке розуміння проблематики. В Україні в 10 разів є більше алкогольних магазинів, ніж в країнах і містах Європейського Союзу. У Львові цей відсоток є значно менший, ніж в інших містах України, але ситуація критична. В Україні на одного мешканця є орієнтовне споживання 16 літрів спирту, а нормальна норма життя нації – це 8 літрів. Враховуючи всі ці фактори, Антимонопольний комітет говорить, що не треба обмежувати продаж алкоголю в нічний час. Це – поза дискусією», – зазначив Андрій Садовий.

Як повідомляв Львівський портал раніше, якщо у мерії не виконають рекомендацій Антимонопольного комітету, то він відкриє провадження про порушення антимонопольного законодавства і згодом через суд вимагатиме скасувати заборону на продаж алкоголю в місті після 22:00 години.

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