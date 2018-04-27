За два тижні у 32 львівських магазинах зафіксували продаж алкогольних напоїв у нічний час

З 13 квітня у Львові під час перевірок щодо дотримання вимог рішення виконавчого комітету Львівської міської ради «Про заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями було виявлено порушення у 32 магазинах. Про це сьогодні, 27 квітня, під час засідання виконавчого комітету прозвітувала директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Ірина Кулинич, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, внаслідок перевірок було складено 28 протоколів.

«Ці перевірки проводилися із 13 квітня районними адміністраціями, ЛКП «Муніципальна варта», громадськими активістами. Таємними клієнтами було зафіксовано 32 випадки продажу алкогольних напоїв у нічний час. Всі листи ми скеровували у відділи поліції. Якщо ж зараз пройтися по тих чи інших магазинах , то в основному всюди висять оголошення, що алкогольні напої у певних годинах не продаються. Перевірки продовжуються і вже ми бачимо позитивну динаміку», – зазначила Ірина Кулинич.

Варто зазначити, що у Львові заборонено продавати алкогольні та слабоалкогольні напої з 22.00 до 10.00 год.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року Верховна Рада прийняла законопроект нардепа Ігоря Васюника про те, що органи місцевого самоврядування зможуть на законних підставах встановлювати обмеження продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв в певний час доби в межах своїх територій.