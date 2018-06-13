Львів’яни просять заборонити продаж алкоголю в МАФах

Львівську міську раду просять вилучити із переліку функціонального призначення МАФів продаж алкоголю. Відповідну петицію сьогодні, 13 червня, зареєстрували в Єдиній системі місцевих петицій, про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у петиції, автором якої є Назарій Шершінь, МАФи, яких сьогодні у Львові є близько двох тисяч, мають неестетичний вигляд, місця їхнього скупчення перетворюються в антисоціальні зони. А це своєю чергою притягує кримінальні елементи, і значно знижує рівень безпеки для жителів та гостей міста.

«Ще однією проблемою є те, що зазвичай МАФи не дотримуються правил заборони продажу алкоголю в нічні години, а також в більшості з них без проблем може придбати алкоголь навіть неповнолітній. Практика показує, що деякі МАФи попадались на цьому уже по кілька разів, і система штрафів ніяк не міняє ситуації. Варто також зауважити, що біля деяких МАФів, особливо в нічний час, скупчуються бажаючі випити, що дуже негативно впливає на безпеку громадян», – йдеться у тексті петиції.

Відтак її автор просить Львівську міську раду вилучити з переліку функціонального призначення МАФів продаж алкоголю, що повинно негативно вплинути на доходи від торгівлі, а в довгостроковій перспективі сприятиме зниженню їхньої кількості у місті.

Зазначимо, оскільки електронну петицію зареєстрували сьогодні, під нею встигли підписатись лише чотири людини. Для того, щоб міська рада Львова її розглянула, потрібно зібрати 500 підписів.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно у Львові на вул. Володимира Великого просто посеред тротуару самовільно встановили новий МАФ. Сьогодні аварійні служби його демонтували, адже конструкція була змонтована абияк, що також становило загрозу для пішоходів.

Нагадаємо, 22 березня цього року Верховна Рада прийняла законопроект, який дозволяє органам місцевого самоврядування на законних підставах встановлювати обмеження продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв в певний час доби в межах своїх територій.

Також протягом двох тижнів у квітні у львівських магазинах зафіксували продаж алкоголю у нічний час.