Депутати підтримали петицію про збереження монастиря кармелітів на території ЛАЗу

Міськрада розглянула та підтримала електронну петицію «Врятувати колишній костел Матері Божої Шкаплерної та монастир ордену кармелітів босих (вул. Персенківка, 10) від руйнації». Йдеться про пам’ятку архітектури місцевого значення, що знаходиться на території та у власності колишнього Львівського автобусного заводу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, пожежа, яка трапилася у приміщенні комплексу 20 серпня, призвела до суттєвих руйнувань: повністю вигоріла одна з бібліотек, а також зруйнувалось перекриття останнього поверху та великої частини дахової покрівлі.

Як пояснила директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич, аби врятувати культову споруду, місто вже вчинило низку заходів. Зокрема, домовилось про те, що візьме будівлі в оренду на 3 роки за символічну оплату, та опісля — проведе там комплекс відновлювальних заходів.

«Ми мали низку доволі складних перемовин з уповноваженим власником заводу, що зараз перебуває на стадії банкрутства. Учора ми скерували йому проєкт договору оренди та домовились про те, що беремо споруди монастиря в користування за 1 гривню, терміном на 3 роки, оскільки в процедурі банкрутства на довший термін це не дозволено. Одразу після цього будемо вживати заходів із реставрації пам’ятки. Тобто ми вчинили повний комплекс дій. Зараз чекаємо на згоду комітету кредиторів. Попередня згода на сьогодні вже є. Дякуємо авторам петиції», — цитує Гелену Пайонкевич пресслужба мерії Львова.

Як йдеться в ухвалі, місто повинне розробити дорожню карту з подальшими кроками, які потрібно здійснити, аби врятувати культову споруду.

«Йдеться про костел та монастир на вул. Персенківка. У серпні там сталася пожежа. Упродовж 3 років міськрада працювала над тим, аби Міністерство культури України офіційно визнало об’єкт пам’яткою. І лише в 2018 році комплекс таки внесли до реєстру. Він перебуває у приватній власності — Львівського автобусного заводу, який зараз на стадії ліквідації. Управління готове виступити замовником щодо реставрації цих пам’яток», — зазначила начальниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Нагадаємо, що на у Львові зареєстрували петицію про збереження цього костелу. Її автором є Богдан Ребешко. Він зазначає, що ця культова споруда в майбутньому може стати однією з візитних карточок туристичного Львова, проте зараз вона перебуває в жахливому та занедбаному стані.

Раніше активісти громадської організації «Дослідники Львова» навідалися у приміщення комплексу та показали, якого масштабу була пожежа та яких руйнувань зазнав об’єкт. Згодо у мерії Львова заявили про намір взяти в оренду монастир кармелітів на території ЛАЗу.

До слова, минулого року розгорівся скандал довкола виплати майже 20 млн грн боргу ЛАЗу. Цей борг мало комунальне АТП-1 перед ТзОВ «Оптимум – Фактор», частка якого належить родині російського олігарха Ігоря Чуркіна, за автобуси, які закуплялись ще до Євро-2012. Депутати Львівської міськради довго не могли визначитись, чи виплачувати цей борг, втім згодом все-таки вирішили цього не робити.

Як відомо, з 2001 року ЛАЗ перебуває у власності російського бізнесмена Ігоря Чуркіна та низки іноземних компаній.

Як повідомляв Львівський портал, на початку квітня цього року будівлю колишнього ЛАЗу на вул. Стрийській, 45 почали демонтовувати. Тоді Садовий запевнив, що жодного житла на цьому місці не буде.

А 25 квітня під час сесії Львівської міської ради депутат Маркіян Лопачак заявив, що ЛКП «АТП-1» вже нібито сплатило майже 20 млн грн боргу фірмі, наближеній до російського олігарха Ігоря Чуркіна, а саму територію колишнього ЛАЗу планують незаконно приватизувати.

Фото: Дослідники Львова